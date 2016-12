Fortaleza se veste de cor e encanta quem faz morada

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 02:44

Serginho Gouveia, Leo Portela, Thiliê Aragão, Rebeca Melo e Cauê Páscoa sãos os artistas do Coletivo Sem Nome, que pintou 10 painéis na Praia de Iracema ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

A relação do fortalezense com a cidade vem ganhando tons mais fortes e alegres. É fácil constatar que as pessoas estão vivendo mais os espaços públicos, seja percorrendo a cidade em passeios de bicicleta ou ocupando praças, parques e ruas. O sentimento de pertença reflete nessa apropriação da Capital. E que bom noticiar que a cidade é de quem mora nela!

Em paralelo a isso, coletivos surgiram para incentivar o estar na cidade. Um deles é o "Coletivo Sem Nome", que nasceu em 2016, assinando dez painéis, com aproximadamente cinco metros de altura, com formas e frases, que levam o público a um passeio pelas artes ao ar livre. As obras no Largo do Passeio das Artes ficaram prontas depois de dois dias de trabalho no fim de setembro e passou a ser um espaço afetivo dos fortalezenses.

Capitaneados pelo escritor, frasista e redator Serginho Gouveia, o coletivo é formado por Leo Portela, Thiliê Aragão, Rebeca Melo e Cauê Páscoa. "Conversei com a Secretaria de Cultura para levar um outro trabalho que desenvolvo de frases autorais, o "Beijo na Cidade". Quando eu cheguei ao local e vi o espaço percebi que era algo maior e convidei amigos artistas para esse projeto", explica Serginho, que ainda assina todas as frases do projeto.

Sem retorno financeiro, os artistas vêm colhendo sorrisos de quem passa pelo local e também estrearam nessa onda de espalhar arte pela cidade. "Eu não ganho nada por espalhar frases inspiradoras na cidade, mas me dá um prazer grande. Queria dividir com outros essa alegria. Eu não quero só pra mim, quero para outras pessoas e desejo uma cidade ainda mais bonita", conta Serginho, que pretende expandir esse projeto de embelezamento de Fortaleza ainda mais no próximo ano.

Junto a essa galeria a céu aberto, outras obras de requalificação foram realizadas por ali, na boêmia Praia de Iracema, como a quadra de esportes do Poço da Draga, o Projeto Praia Acessível e a nova iluminação do Aterrinho, que estão nesse pacote de intervenções e visam à melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro.

Se os painéis vão durar, a resposta é incerta. O idealizador do projeto entende que esse tipo de arte é efêmera, dura pouco e logo recebe outras intervenções. Mas ele não liga. Comemora o presente e a alegria de quem passa por lá e se enche de amor pela cidade de Fortaleza, que é morada de tantas cores.