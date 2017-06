Fortaleza recebe projeto piloto de vacinação

00:00 · 10.06.2017

Fortaleza foi selecionada para implantação do projeto piloto de vacinação contra a Leishmaniose (Calazar), autorizado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. A parceria da Prefeitura de Fortaleza com o Laboratório Ceva vai permitir a imunização de 800 animais, em média. As doses foram doadas pela entidade para o desenvolvimento da pesquisa sobre a doença, em áreas da Capital, por meio da imunização e o controle do mosquito transmissor. A vacinação acontece nesta terça-feira (13), a partir das 9h30, nos animais do Abrigo São Lázaro.

A capital cearense foi escolhida devido às políticas públicas adotadas pela Célula de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com atividades de prevenção, controle e educação desenvolvidas na área. Serão aplicadas três doses em cada animal, divididas em intervalos de 21 dias entre elas.

Foram escolhidas, ainda, duas áreas para a intervenção da pesquisa: os bairros Boa Vista e Cajazeiras. Ao todo, o projeto irá imunizar aproximadamente 2 mil animais.

A Leishmaniose é causada por um protozoário flagelado do gênero Leishmania, transmitido na picada de fêmeas do Lutzomyia longipalpis, conhecido como mosquito-palha. Os cães são as principais fontes de infecção para o vetor. Ele se reproduz em materiais orgânicos e úmidos. Nos casos dos animais doentes, a orientação do Ministério da Saúde é a eutanásia, uma vez que não existe cura para esta enfermidade.

O tratamento apenas atenua os sintomas, deixando o animal como recipiente da doença, para infestação de outros cães. O teste para confirmação acontece gratuitamente por meio dos boxes de zoonoses.

Perda de peso

A leishmaniose em humanos é uma doença que pode levar a morte. Entre os principais sintomas estão a febre, perda de peso, anemia, perda de apetite, modificações dos glóbulos brancos e das plaquetas, hemorragias e imunidade baixa. O Brasil está entre os cinco países onde residem 90% dos casos de leishmaniose do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A cidade de Fortaleza registrou 87 casos humanos com oito óbitos e 5.101 casos caninos em 2016. Brasília foi a outra cidade selecionada pelo projeto.