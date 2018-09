Fortaleza não possui inventário arbóreo

01:00 · 21.09.2018 por Nícolas Paulino - Repórter

Das imagens de satélite, vem a constatação: Fortaleza é mais colorida pelo vermelho dos tijolos que pelo verde da copa das árvores. A confirmação vem no índice de apenas 6,7% do território coberto por áreas verdes, como aponta o último Plano Plurianual da Prefeitura. Hoje, Dia da Árvore, há consenso entre ambientalistas de que, diante das alterações climáticas, é preciso preservar e esverdear os mapas das metrópoles, na tentativa de balancear a pressão do acelerado crescimento urbano sobre os recursos naturais.

No Joaquim Távora, por exemplo, dezenas de árvores serão removidas de um terreno entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Coronel Alves Teixeira para a construção de um centro de negócios. Moradores da área não gostaram da notícia, mas, no local, os representantes da obra apresentaram à reportagem o Plano de Manejo e os laudos técnicos autorizados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

O biólogo do empreendimento explicou que 43 árvores foram identificadas no espaço. Desse total, nove palmeiras serão remanejadas para o projeto paisagístico da obra, e duas carnaubeiras serão transferidas de local. As outras serão suprimidas. Segundo ele, como compensação ambiental, o empreendimento deve plantar entre 350 e 400 mudas de árvores, preferencialmente de espécies nativas. A Seuma deve indicar os locais preferenciais para a instalação.

Ainda conforme o representante, sinais sonoros são emitidos antes da serragem para afugentar animais, a maioria aves, que estejam no local. Caso sejam encontrados, pequenos mamíferos e répteis são capturados e encaminhados a hospitais veterinários ou para área de preservação indicada pela Secretaria. Os restos das árvores são levados ao Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (Asmoc).

Afetividade

Enquanto em algumas áreas o verde é apagado, em outras, é cultuado. É assim, pelo menos, com o casal Renan e Maria Augusta Cintra, no bairro Jacarecanga. Entre árvores ornamentais e frutíferas, a menina-dos-olhos do jardim é um frondoso pau-brasil, cujo plantio remonta à década de 1940, pelo pai de Renan, um professor da antiga Escola de Agronomia do Ceará.

"Ela tem um significado especial porque é muito antiga", lembra o professor aposentado, cujo conhecimento botânico espicha os olhos para um tronco alto do outro lado da rua. "Você sabe que árvore é aquela? É um oiti", explica, orgulhoso. "Se eu fosse prefeita, mandava plantar muita mangueira e cajueiro", decreta Maria Augusta, decidida. "Afinal, tem muita gente passando fome no meio da rua".

O fundador do Movimento Pró-Árvore, Sérgio Farias, acredita que iniciativas do tipo são exceções à realidade em Fortaleza. Para o engenheiro agrônomo, no afã do crescimento, a cidade esqueceu de dar prioridade ao verde. "Em grandes empreendimentos, cortam muitas áreas e plantam pequenas mudas que ninguém sabe quando vão se desenvolver. As árvores que estavam lá continuariam servindo pra cidade, fornecendo oxigênio e controlando a temperatura e a poluição", explica.

Plantio

Farias critica ainda que a política de compensação ambiental funciona como uma "eterna dança dos números", já que são cortadas árvores de 20 ou 30 anos e, no lugar de cada uma delas, plantadas algumas mudas. "Elas vão ser acompanhadas ao longo de 20 anos?", questiona. Outro problema é a instalação de espécies exóticas invasoras, que podem entrar em conflito com a flora já existente na cidade.

Em nota, a Seuma explicou que, atualmente, a Prefeitura "trabalha na revisão da minuta de termo de Referência para o Inventário Arbóreo de Fortaleza, que visa à contratação de empresa para execução de diagnóstico da arborização urbana da cidade". Para Sérgio Farias, o instrumento é necessário na orientação de futuras intervenções.

Ainda conforme a Seuma, a meta do Plano de Arborização para 2016 foi alcançada em 2015, com a marca de 8 metros quadrados de área verde por habitante (a Organização Mundial da Saúde recomenda, pelo menos, 12 m²). Além disso, a Pasta destaca que, com a criação de 23 parques e aumento da Zona de Proteção Ambiental (ZPA) do Plano Diretor, houve incremento de 1,8 milhões de m² de área verde regulamentada na capital cearense.

De 2014 até agora, projetos do Plano de Arborização de Fortaleza levaram à plantação ou doação de mais de 155 mil novas árvores. Somente em 2018, foram mais de 22 mil. O Manual de Arborização descreve que as espécies indicadas para plantio público e privado são, principalmente, ipê, pau-branco, espatódea, oiti, sibipiruna, pata de vaca e aroeira.

Programa

População pode receber e plantar mudas

Incentivar o plantio, ampliar a cobertura vegetal e fomentar o paisagismo dos espaços da Capital são objetivos do projeto "Árvore na Minha Calçada", que plantou, em 2018, mais de 850 mudas em calçadas, canteiros ou imóveis. A Prefeitura doa e realiza o plantio, ação que pode ser feita pelo cidadão. Os interessados podem se cadastrar na sede da Seuma, Cajazeiras, ou pelo telefone (85) 3452.6910.