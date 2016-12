Floração de pau-brasil colore e aromatiza espaços da Capital

00:00 · 28.12.2016 por Thatiany Nascimento - Repórter

Entre as áreas públicas com a árvore estão a Praça Gustavo Barroso e a Praça dos Correios; além disso, uma casa na esquina da Av. Filomeno Gomes com a Rua São Paulo abriga um pau-brasil cultivado desde a década de 1940 ( FOTOS: FABIANE DE PAULA )

Não é preciso chegar tão perto para sentir o aroma das flores que brotam de uma das espécies mais antigas do Brasil. O cheiro agradável, mas forte, espalha-se por Fortaleza. É tempo de florescimento da planta de valor simbólico, cultural e biológico para a identidade nacional: o pau-brasil. Com flores de pétalas amarelas e centro vermelho-vinho, a espécie, neste mês, modifica a paisagem e aromatiza a Capital repleta de concreto. O florescimento é oportunidade para posterior coleta de sementes e possível aumento do plantio da árvore, que consta na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) como ameaçada de extinção.

De nome científico Paubrasilia echinata, a planta remete à colonização do Brasil. Foi a exploração e o comércio da madeira e da tinta (extraída do cerne) as primeiras atividades econômicas do País, no século XVI. Mas, no dia a dia, a importância da árvore nacional, protegida por Lei Federal (6.607/78) não é, de certa forma, ignorada.

Em Fortaleza, alguns locais como a Praça do Ferreira, (Centro), a Praça do 5º Batalhão da Polícia Militar (José Bonifácio), a Praça Gustavo Barroso (Jacarecanga), Praça dos Correios (Centro) e o Passeio Público (Centro) contam com espécies do tipo. Na Rua Andrade Furtado, no bairro Cocó, também é possível encontrar duas árvores do tipo. Ambas ainda são de médio porte.

No bairro Jacarecanga, a esquina da Av. Filomeno Gomes com a Rua São Paulo abriga um exemplar raro de pau-brasil. O jardim da casa do professor aposentado Renan Cintra tem uma frondosa árvore do tipo, que neste período (novembro/dezembro), está florida. A estimativa dele é que o pau-brasil tenha sido plantado ainda na década de 1940, por seu pai, proprietário original do imóvel. "Tem gente que diz que quando está florido assim, sente o cheiro lá dos trilhos", relembra.

Cortar a planta é uma ideia completamente descartada por Renan. O pau-brasil para ele e a família é cheiro, beleza, conforto térmico, memória e história viva. "Essa árvore é muito significativa. Nós gostamos dela e faz parte do nosso jardim, da nossa tradição. Sempre que chove, ajuda a florescer, chama atenção e as pessoas comentam", conta.

O pau-brasil é típico da Mata Atlântica e não é nativo do Ceará, explica o ambientalista e integrante do Movimento Pró-Árvore, Leonardo Jales Leitão. A planta é natural nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, embora também não seja abundante nesses locais.

Conforme Leonardo, ela pode atingir um grande porte, mas para isso, leva pelo menos 50 anos. "Quem planta tem que ter em mente que é uma planta que dura anos para crescer. Ela fica bem nas calçadas, mas quem vai plantar tem que ter consciência desse tempo", esclarece.

O ambientalista destaca que a flor (de aroma forte) tem características ímpares, sendo, portanto, a única a se enquadrar no gênero Paubrasilia echinata. O nome científico, que antes era Caesalpinia, foi alterado neste ano, após pesquisa internacional coordenada por professores da Universidade de Montreal (Canadá) - que ressaltou a linhagem evolutiva única e distinta do pau-brasil nacional, após a avaliação do DNA de 200 outras plantas geneticamente próximas provenientes dos trópicos.

O integrante do Movimento Pró-Árvore também ressalta que após a floração, virão as sementes e os frutos, que poderão ser captados para plantio. Leonardo esclarece que após plantar é necessário passar pelo menos dois anos com cuidados intensos da planta, aguando, se possível, duas vezes ao dia.

Plantio

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou em nota que o plantio de pau-brasil "é recomendado em toda a cidade por ser uma árvore símbolo do nosso país e que possui uma bonita floração". Conforme a Pasta, é ideal que o plantio seja realizado em locais abertos, vias públicas e áreas verdes. A Seuma também ressaltou que a Prefeitura mantém o Plano de Arborização que incentiva o plantio de espécies nativas, como o Ipê, Jucá e Pau-Branco.