Fiscalização e educação para um trânsito seguro

01:00 · 11.10.2017

O Fórum teve como destaque a PhD Judy Fleiter, especialista em psicologia no trânsito e gerente mundial da Global Road Safety Partnership ( FOTO: REINALDO JORGE )

Fiscalizações visíveis, permanente e rigorosas, aliadas a campanhas educativas que reforcem comportamentos seguros no trânsito. Juntas, as duas ações são capazes de provocar mudanças de comportamento e atitudes no trânsito, ajudando, dessa forma, a reduzir o preocupante número de acidentes viários em Fortaleza, que, só no primeiro semestre deste ano, foi responsável por 121 mortes na cidade, conforme dados do Município.

O tema norteou os debates realizados, ontem (10), no primeiro Fórum do Observatório de Segurança Viária, realizado no Campus da Universidade de Fortaleza (Unifor). O projeto lançado em junho deste ano pela Unifor, em parceria com a Prefeitura e a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, com o objetivo de levantar dados e promover discussões sobre a mortalidade no trânsito da Capital

O evento, que também marcou a primeira reunião do Comitê Municipal de Segurança, teve como destaque a apresentação da PhD Judy Fleiter, especialista em psicologia no trânsito e gerente mundial da Global Road Safety Partnership, organização vinculada à Cruz Vermelha que tem como foco o estudo sobre a segurança viária.

Em palestra sobre o comportamento dos motoristas nas vias, a pesquisadora ressaltou que os condutores apenas são capazes de mudar atitudes perigosas no trânsito quando se deparam com o cumprimento rigoroso da legislação, caracterizado por fiscalizações visíveis, permanentes, amplamente divulgadas e executadas à risca. Ao mesmo tempo, Judy salientou a necessidade de ações educativas que demonstrem comportamentos seguros e apoiem a fiscalização.

"Nós precisamos de leis para que a Polícia possa cumprir, mas também precisamos de educação, para dizer à comunidade que dirigir bêbado, por exemplo, é perigoso", disse a especialista. "Ela também precisa passar a mensagem de que a Polícia está fazendo o trabalho de segurança viária para proteger as pessoas e que, se você está fazendo a coisa errada, pode esperar ser pego e penalizado. As duas coisas andam juntas", completou.

A PhD salientou que a mudança de comportamento em relação às regras de trânsito é a primeira etapa do processo de conscientização com foco na redução de acidentes. Em seguida, vem a mudança de atitude e, por fim, a aceitação da legislação e a obediência voluntária. "Isso leva tempo. Mas o cumprimento da lei é o que inicia a mudança", pontuou.

Criado em junho deste ano, o Observatório de Segurança Viária, conforme explica o coordenador da Iniciativa Bloomberg em Fortaleza, Dante Rosado, tem atuado nos eixos de coleta de dados, desenho urbano, fiscalização e educação e comunicação. O Fórum é uma das ações promovidas pela entidade para envolver a sociedade civil.

Solução

"Queremos envolver as pessoas para que elas entendam o problema e façam parte da solução. Nosso papel é coletar informações para entender quem são as pessoas que estão morrendo no trânsito, onde estão morrendo e quais são as causas desses acidentes", observou.

O secretário-executivo de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) da Capital, Luis Alberto Saboya, destacou que a cidade tem observado quedas constantes nos números de acidentes no trânsito nos últimos quatro anos. No entanto, segundo ele, os dados recentes (378 mortes no ano passado e 121 no primeiro semestre deste ano) ainda são alarmantes e estão muito acima do esperado.

"Como quase todo acidente envolve uma opção, uma atitude pessoal do condutor, é necessário mudar comportamentos. A importância desse momento é engajar a sociedade civil nesse processo. É uma missão do poder público, mas também da sociedade", afirmou.