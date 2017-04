Fiscalização de prédios é adiada pela terceira vez

00:00 · 06.04.2017

A Lei estabelece que as vistorias nos prédios deverão ser executadas por profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza ( Foto: Fabiane de Paula )

A Lei Municipal de Inspeção Predial 9.913/2012 que deveria ter entrado em vigor no começo deste mês teve o início de sua validade novamente adiado pela Prefeitura de Fortaleza. A nova prorrogação - que já é a terceira deste a regulamentação da norma em 2015 - consta no Diário Oficial do Município do dia 29 de março e estabelece que, agora, a Lei irá vigorar em 60 dias, contados a partir da publicação, ou seja, no fim do mês de maio.

Aprovada em 2012, a norma criada para introduzir a obrigatoriedade de vistorias e da manutenção preventiva periódica de edificações específicas na Capital, esperou três anos até ser regulamentada pelo Decreto 13.773/2015. Na época, a Prefeitura estabeleceu que a Lei iria valer a partir de janeiro de 2016. Em seguida esse prazo mudou para abril de 2016 e depois para abril de 2017.

Segundo a Lei, os proprietários ou gestores de edificações de uso comercial, industrial, institucional, educacional, recreativo, religioso ou de uso misto - inclusive as incompletas, irregulares ou abandonadas - além das residenciais com três ou mais pavimentos e as com projeção de marquise ou varanda sobre o passeio deveriam ter e, quando cobrados, apresentar aos fiscais o Certificado de Inspeção Predial (CIP), emitido pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

A mais recente alteração, segundo a Seuma, ocorreu porque havia "uma grande demanda de requerentes solicitando um tempo maior para a juntar a documentação necessária para emissão do Certificado". Isto porque alguns documentos exigidos, como por exemplo o Certificado do Corpo de Bombeiros, necessitam de um prazo maior para serem emitidos. A prorrogação de 60 dias foi dada, explica em nota a Pasta, "para que os proprietários ou responsáveis legais das edificações tenham mais tempo para realizarem a vistoria técnica obtenção do CIP".

Procedimentos

A Lei estabelece que as vistorias documentais nos prédios deverão ser executadas por profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS). A norma não estipula que estes fiscais irão vistoriar as condições físicas dos imóveis, mas sim, se os mesmos possuem o CIP.

Para ter acesso ao documento, o proprietário ou gestor do prédio deve contratar um engenheiro, arquiteto ou empresa para a elaboração de um Laudo de Vistoria Técnica (LVT). Este documento deve conter a situação detalhada da edificação e, quando necessário, as indicações das obras de manutenção necessárias para garantir a integridade e a segurança. Cabe aos proprietários executar as obras indicadas e protocolar junto à Seuma o LVT e os demais documentos exigidos para a expedição do CIP.

O Certificado tem validade de 1 a 5 anos, a depender da idade do imóvel, contada a partir da data de expedição do "habite-se" ou evidência que caracterize a sua idade. A detecção de irregularidades, segundo a Lei, será punida com multas que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil, podendo chegar a R$ 10 mil em caso de reincidência.

De junho de 2015 - período em que a legislação foi regulamentada- até agora, de acordo com a Seuma, foram emitidos 386 Certificados de Inspeção e outras 445 solicitações aguardam a emissão do documento. A procura, tanto para orientações como para emissão do CIP, aumentou, conforme a pasta. O setor responsável pela emissão do certificados chega a atender cerca de 50 pessoas por dia. Aldeota e o Centro são os bairros que apresentam mais solicitações de emissão do documento.