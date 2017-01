Fim de ano tem redução de acidentes e mortes nas BRs

00:00 · 03.01.2017

Os sete óbitos registrados nos balanços das operações de fim de ano foram de motociclistas, principal público das ações de fiscalização ( FOTO: ALEX COSTA )

Este fim de ano foi de redução do número diário de acidentes e mortes nas rodovias federais cearenses em relação a 2015. Em balanço divulgado ontem, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) revelou que, entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro, foi registrada uma média de 6,7 acidentes por dia, 9% a menos que o mesmo período no ano anterior. A quantidade de acidentes graves (com mortos e/ou feridos) também caiu, passando de 2,1 ocorrências diárias em 2015 para 1,3 em 2016, uma redução de 38%. Seguindo a queda, a média de óbitos por dia diminuiu 52%, passando de 0,8 para 0,4.

De acordo com a PRF, foram contabilizadas quatro mortes nas BRs no período em que ocorreu a operação especial de fim de ano do órgão. Destas, três aconteceram no dia 25 e uma na semana que precedeu o Réveillon. No fim de semana do Ano Novo, nenhuma fatalidade foi registrada. Apesar da redução de acidentes e óbitos, a quantidade de feridos por dia aumentou em 2016. Enquanto em 2015 a média diária de feridos no trânsito foi de 6,8, no ano passado esse número passou para 7,9, 16% a mais.

Motociclistas

No que se refere às CEs, a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) divulgou apenas os números do fim de semana de Ano Novo de 2016. Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, foram contabilizados ao todo nas rodovias estaduais 35 acidentes, 43 feridos e três mortos.

Segundo representantes da PRF e da PRE, todos os sete óbitos registrados nos balanços das operações de fim de ano foram de motociclistas. "Normalmente, vítimas dentro desse período de festas de fim de ano são motociclistas. É uma situação bastante grave, daí houve intensificação muito forte da fiscalização em relação a motocicletas e isso trouxe um resultado muito positivo para o Ano Novo, quando tivemos zero mortes", afirmou o superintendente da PRF-CE, o policial rodoviário Stênio Pires.

Os balanços do Natal e do Réveillon nas estradas mostraram, ainda, as infrações contabilizadas no período. Entre os dias 23 e 1º, 4.143 motoristas foram autuados em abordagens da PRF e outros 4.938 foram flagrados com excesso de velocidade pelos radares estáticos presentes nas rodovias. Além destes, quatro pessoas foram detidas por alcoolemia.

Embriaguez

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que também realizou operações especial de fiscalização neste ano, registrou, no período do dia 23 ao dia 1º, 71 autuações por embriaguez ao volante, com quatro pessoas detidas. De acordo com o órgão, dentre as outras infrações cometidas pelos condutores, as principais foram a condução de motocicleta sem capacete (391 ocorrências), estacionamento irregular (168) e veículos não licenciados (81). Segundo a diretora de Planejamento do Detran, Lorena Moreira, esta foi a primeira vez que o estacionamento irregular apareceu entre as infrações mais frequentes.

"Foi grande esse destaque porque realizamos operações em locais com grande aglomeração de pessoas em espaços pequenos, como Jericoacoara e Porto das Dunas", afirmou a diretora. "Esses veículos estavam prejudicando a circulação dos outros motoristas, então estávamos com viaturas para garantir a fluidez no trânsito", completou.

Já a Polícia Rodoviária Estadual destacou, entre os dados, a apreensão de sete armas de fogo durante as 9.508 abordagens realizadas no fim de semana do Ano Novo.