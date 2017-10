Fiéis celebram 100 anos da última aparição de Fátima

00:00 · 14.10.2017

Fiéis de vários bairros da Capital e do Interior lotaram a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza. Segundo a organização, cerca de 100 mil pessoas participaram da cerimônia religiosa que começou no Centro de Fortaleza. Há cem anos, diante de um público de aproximadamente 70 mil pessoas, a Virgem Maria apareceu pela sexta e última vez em Fátima, Portugal.

Com direito a queima de fogos por três minutos, religiosos de várias partes do Estado celebraram a data histórica do último aparecimento de Nossa Senhora de Fátima. A dona de casa Maria Lúcia Mendonça, 53, levou o filho que sofreu, na infância, de problemas no coração. "Meu pequeno lutou bravamente contra a morte. Sem transplante de coração ele sobreviveu", conta a mãe de João Paulo Mendo, de 27 anos.

A data também comemorou os 300 anos da aparição da padroeira do Brasil. Dois veículos carregaram as imagens das santas. Em procissão, os fiéis saíram da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Avenida Duque de Caxias, rumo ao Santuário, localizado na Avenida 13 de maio.

Paz

Durante cerimônia, o padre Ivan de Souza, pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, lembrou que a mensagem de Maria na última aparição foi que o homem deixe de matar uns aos outros. "A mensagem de Nossa Senhora vem com sinal de esperança. Ela pediu que a paz fosse reconstruída. Não podemos viver num mundo onde os seres humanos vivem em guerra e desunião. Onde as pessoas não se entendem, não se respeitam e não se amam", explica o pároco.

Ainda na missa, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, dom Rosalvo Cordeiro de Lima, coroou tanto Nossa Senhora de Fátima como Nossa Senhora Aparecida, em homenagem simultânea a Brasil e Portugal.

História

A primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima aconteceu no dia 13 de maio de 1917. Lúcia de Jesus, 10 anos, Francisco Marto, 9 anos, e Jacinta Marto, 7 anos, após a Missa na Igreja de Aljustrel, lugarejo de Fátima, tiveram um encontro com a santa durante o pastoreio de ovelhas, após um forte clarão no céu. Ela prometeu ainda retornar por mais aos jovens.

Já a última aparição de Nossa Senhora de Fátima ocorreu em 13 de outubro de 1917 em meio a uma forte chuva.