Fiação baixa causa queda de postes

01:00 · 14.12.2017

No fim da noite dessa terça-feira (12), um caminhão de grande porte atravessou irregularmente a Rua Marcondes Pereira, no bairro Dionísio Torres, arrastando consigo a fiação e dois postes, que caíram na via. Na manhã de ontem, o trânsito foi bloqueado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em uma das faixas, obrigando os carros a desviarem da fiação espalhada na rua. A situação recorrente acontece pela segunda vez só nesta semana, segundo funcionários das lojas locais, devido à imprudência dos motoristas e, principalmente, pela quantidade de fios baixos.

A queda dos postes foi vista pelos funcionários das lojas locais. Uma das vendedoras, Vládia Dantas, estava dentro da loja no momento em que o poste caiu em cima do carro de sua gerente. "O carro teve muitos arranhões e perdeu o retrovisor. Se estivesse mais perto, teria sido acertado em cheio", conta.

O motorista do veículo deixou o local sem prestar assistência. O porteiro de dois dos estabelecimentos na Marcondes Pereira, Everton da Costa, ressalta que casos como este são recorrentes no local, que tem fiação muito baixa e, mesmo com a proibição do tráfego de veículos pesados, ainda aparecem motoristas infringindo a norma. Segundo agentes da Enel no local, os fios são de telefonia, e não prejudicaram a distribuição de energia no trecho. Os agentes, que só retiraram um fio de cobre da pista, não podem tirar os fios do local pela probabilidade de prejudicar os serviços: "Como são de telefonia, não podem ser cortados porque qualquer loja dessas pode perder todos os seus dados e a fibra ótica dela. Na hora que cortasse, ela perderia todo o sistema. Já o cabo de aço que tinha aqui no chão e estava trazendo risco pôde ser cortado porque a fibra ótica já tinha se partido".

As agências terão que verificar quais estruturas foram danificadas, já que usam os mesmos postes. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) informou que é de encargo da Prefeitura apenas a fiação pública, não se enquadrando na sua seara os fios de companhias elétricas e de comunicação. A Secretaria informou ainda que é prioridade da gestão a fiação subterrânea, sendo aplicada em todas as novas obras concluídas recentemente, como aconteceu na Rua José Avelino e na Avenida Alberto Nepomuceno. As próximas intervenções, de acordo com a Seinf, serão no Polo Gastronômico da Varjota, o corredor expresso da Avenida Aguanambi e os túneis da Via Expressa e da Avenida Alberto Sá.

Ordenamento

Tramita na Câmara dos Vereadores desde 2015 o projeto de lei de ordenamento da paisagem urbana, elaborado e submetido pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). O Centro da cidade, como a Avenida Dom Manuel e as ruas Antônio Pompeu e Padre Mororó, pontos turísticos, e a orla marítima estão entre os pontos previstos no projeto para a instalação de fiação subterrânea, que é apenas um dos capítulos do texto.

O projeto tem o intuito de diminuir a poluição visual, mas também contribui para o reordenamento da fiação elétrica e de comunicação. O projeto abrange ainda a poluição causada pela publicidade e propaganda, estipulando normas que também regulamentam a exposição visual.

A Enel pretende realizar, até o fim deste ano, 2 mil fiscalizações com emissão de notificação e cerca de 400 regularizações. As resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) dispõem que as empresas de telefonia devem seguir as regulamentações da distribuidora local, mas até hoje não há regulamentação definitiva sobre a instalação da rede elétrica e de comunicação.

Segundo as recomendações da Enel, num único poste deve haver apenas seis ligações, sendo quatro destinadas às telecomunicações, uma da própria Enel e outra do Governo do Estado. (Colaborou Marina Gomes).