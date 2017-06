Festas juninas aumentam acidentes na rede elétrica

00:00 · 14.06.2017

Clique para ampliar

O mês de junho é marcado pela animação das festas juninas em toda cidade. Porém, nessa época, também há o registro do aumento de incidentes ocasionados por decorações, fogos de artifícios e fogueiras, além da prática de soltar balões, segundo a Enel Distribuição Ceará. O órgão alerta para os cuidados que se deve ter com a rede elétrica neste período.

Segundo a empresa, o contato de bandeirinhas e outros enfeites com a fiação de energia pode causar acidentes e, para evitar situações de risco, enumera algumas dicas simples que contribuem para a segurança na hora das comemorações.

De acordo com Marcony Melo, engenheiro da Enel, muitas pessoas ainda não estão conscientes sobre o risco de utilizar estruturas da rede elétrica para ornamentação de festejos juninos. "Apesar de termos identificado a diminuição do número desses incidentes, ainda falta a conscientização de muita gente. Orientamos que, para eliminar o risco de um acidente de grande porte, as pessoas brinquem com responsabilidade".

Distância

Conforme referência da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), barracas, arquibancadas, palanques e palcos devem ser montados a uma distância de 1,5m (horizontal) da rede elétrica. O manuseio de objetos arremessados ou em contato com a rede elétrica pode causar choque elétrico e até levar à morte em casos mais extremos.

Os postes e equipamentos da rede elétrica não devem ser utilizados como suporte para afixar bandeirinhas, faixas e enfeites. Também é preciso ter cuidado para não tocar nos fios ao manobrar barras de metal, andaimes, canos, arames, trilhos, suportes de luminosos, escadas e outros objetos metálicos.

"Nossa grande preocupação é o risco de incêndios de área urbana, quando esses artefatos caem na rede elétrica. Rojões e fogos devem ser utilizados com uma distância de no mínimo 1 metro", aponta.

A Enel orienta também a escolha de bandeirinhas plásticas ou de papel e que se use sempre barbantes ou fitilhos plásticos, pois os demais materiais podem provocar choques elétricos. Para as instalações elétricas, é necessário contratar profissionais qualificados, pela grande chance dessas ligações clandestinas causarem acidentes e sobrecarregam a rede elétrica. Nas ligações internas das barracas, devem ser evitadas emendas e o uso de "T"s, além de gatos. Quando houver necessidade de ligação provisória, os responsáveis devem fazer um levantamento da carga necessária com antecedência e solicitar a ligação à Enel.

"Em caso de acidente, o local deve ser isolado para que não haja a aproximação de pessoas; Também não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desligada e jamais tocar em fios partidos", explica Marcony.

Mais informações:

Em caso de acidente, acionar o Corpo de Bombeiros por meio do número 193, e a Enel Distribuição Ceará, através do telefone 0800 285 0196.