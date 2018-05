Festa realiza sonho de 15 meninas com câncer

01:00 · 02.05.2018

Sussurros e sorrisos demonstravam a ansiedade pela entrada no salão ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

Na lista planejada há um mês, havia de tudo: bolo gigante, vestidos glamourosos, decoração bem colorida. Na prática, saiu “melhor do que a gente imaginava”, descreve a debutante Eliude Sousa. Na noite de ontem, uma festa com o tema “Um conto de fadas”, realizada num buffet no bairro Dionísio Torres, concretizou o sonho de 15 adolescentes com câncer atendidas pela Associação Peter Pan.

Toda a estrutura foi promovida pela ação voluntária da Liven Eventos, empresa especializada na realização de festas temáticas personalizadas. Através do Projeto Essência, agora em sua quarta edição, foram reunidas dezenas de profissionais do mercado cearense de eventos para dar o tom escolhido pelas meninas</CW>.

“Quando elas começam o tratamento da doença, vivem muito no hospital e perdem o direito de serem adolescentes, de irem para festas, de brincarem. A gente tenta intervir nessa autoestima”, destaca Eurídice Cavalcante, organizadora do evento.