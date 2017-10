Feriado de Nossa Senhora Aparecida

01:00 · 11.10.2017

A imagem negra que surgiu das águas marinhas e trouxe consigo a abundância de peixes em um momento de necessidade de três pescadores, há 300 anos, ainda hoje é símbolo de grande devoção pelos católicos. Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Na ocasião, os trabalhadores não conseguiam pescar nada, mas após pegarem a imagem da Santa, o mar se encheu de peixes.

Em Fortaleza não podia ser diferente, dezenas de fiéis têm se reunido deste o início do mês para celebrar a aparição da Santa. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, diariamente tem promovido novena e bênção do Santíssimo, além de missas e atividades sociais para arrecadar dinheiro e movimentar a Igreja.

No dia 12, a primeira celebração tem início 6h e a última as 13h30. As 16h, cerca de 36 mil pessoas devem sair em procissão, um "momento único", de acordo com o pároco Gabriel Brilhante. "Vemos o povo sentindo Deus perto de si, rezando, agradecendo, recebendo graças, saindo em paz da paz a partir da bênção do Santíssimo. Naquele momento todos se sentem longe da violência que tanto nos afugenta", comenta o religioso.

Os 300 anos de aparição marcam uma importante data para os católicos, o Jubileu, que só acontece a cada 25 anos ou em ocasiões muito importantes, estipuladas pelo Papa. O evento concede indulgências plenárias a todos que desejarem, desde que passem pela Porta Santa (aqui em Fortaleza está na Igreja do Montese), rezem o 'Creio em Deus Pai', 'Ave-Maria' e o 'Pai-Nosso', pratiquem a confissão, rezem e comunguem na intenção do Papa Francisco.

Na Praia do Futuro, também haverá festa em homenagem à santa, com o tema 'Aparecida, das redes ao coração dos humildes'. De acordo com o Padre Bosco, no dia 12, às 18h, cerca de 6 mil pessoas devem se reunir em procissão, caminhando 2,5km, partindo do bairro Serviluz.

Assim como na Paróquia do Montese, as festividades acontecem desde o início de outubro, com novenas e missas. O lado Oeste da Capital também estará em comemoração: A Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cristo Redentor, promoverá adoração ao Santíssimo Sacramento às 18h e missa às 19h.

Em agosto deste ano, Fortaleza foi uma das 300 cidades que recebeu uma réplica perfeita da imagem original, doada pelo Santuário de Aparecida. Atualmente fixa na Catedral, a santa foi furtada em setembro e logo foi recuperada, mas não sairá em procissão.