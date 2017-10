Feirão traz dicas de estudos online

01:00 · 14.10.2017

Para quem ainda tem que enfrentar o vestibular, surge uma nova oportunidade. O Feirão do Estudante, com o tema Descobrindo o Seu Futuro, teve início na sexta-feira (13) e continua até domingo (15), de 8h às 21h, na praça de convivência da expansão no Shopping Iguatemi. O evento já percorreu cidades como Maceió e João Pessoa e chega a Fortaleza pela primeira vez. A programação é dividida em momentos: durante a manhã, acontecem aulões com conteúdo para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). À tarde, ocorrem os debates com os palestrante, que explicam e tiram dúvidas do público a respeito de suas profissões e, à noite, é promovido o momento de descontração.

Em seu primeiro dia, o feirão teve a presença do chef Fábio de Luca e do medalhista olímpico Arthur Nory, que conduziram palestras. Neste sábado, os professores Rafael Procópio, dono do canal Matemática Rio no YouTube, e Ivys Urquiza, dono do canal Física Total, promovem um bate-papo com o público. Os professores fazem parte da plataforma YouTube Educação no Brasil, e são líderes de ensino online em suas respectivas áreas.

"Eu percebia que o celular e a internet eram cada vez mais acessados pelos estudantes, e não tinha como competir com isso. Se eu queria estar onde o estudante estava, eu precisava ir para o meio digital", diz o professor Ivys Urquiza sobre seu início nas redes sociais.

"O canal tem como objetivo preparar para o Enem e outros vestibulares, e mostrar a beleza da Matemática. A gente vai falar para os estudantes as vantagens e desvantagens de estudar online, dar dicas e dizer como é possível se preparar via internet", explica o professor Rafael Procópio. O evento é gratuito mediante inscrição, que pode ser feita através do site www.feiraodoestudante.com/fortaleza.