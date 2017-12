Fé, emoção e esperança marcam Missa da Vigília

01:00 · 23.12.2017

As palavras do diretor institucional do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, foram de energia e esperança

Luzes de Natal se espalham por toda a cidade de Fortaleza a fim de iluminar as residências, espaços públicos e repartições para um período de fé e renovação. Na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz não poderia ser diferente. A iluminação preparada para receber os fiéis, na noite dessa sexta-feira, ganhou tom espiritual durante a realização da Missa da Vigília - último evento do Natal Alegria na Praça, uma realização da TV Diário com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Desde a sexta-feira (15), o projeto teve início. Vinha sendo realizando em diferentes praças da cidade, em bairros como Messejana, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra e Barra do Ceará. Bandas, corais e cameratas animaram as noites pré-natalinas de vários transeuntes que trocaram seus exercícios e seu passeio rápido por uma cadeira e os olhares atentos às apresentações.

Na noite dessa sexta-feira não foi diferente. A Missa da Vigília, celebrada pelo padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto, o padre Neto, da Paróquia São Vicente de Paulo, no bairro Dionísio Torres, lotou todas as cadeiras dispostas na Praça e ainda encheu os arredores de pessoas em busca da comunhão com o Filho de Deus.

De acordo com o sacerdote, o período "é o congraçamento das famílias. Elas têm que sair de casa, das suas selvas de pedra, e ocupar nossas praças, nossas ruas, nossas calçadas", convidou padre Neto ao afirmar que é necessário celebrar a presença de Jesus pois, mais importante do que o presente de Natal, "é Jesus presente".

Segundo padre Neto, essa época do ano favorece a renovação da fé e das esperanças. "É isso que devemos fazer: abrir espaço para Deus, abrir as portas, abrir as mãos e os corações para, dentro de si, perceber a presença Dele no próximo", disse.

Momento também de encontros e descobertas, como a vinda da aposentada Valdízia Chagas da Silva, 63, pela primeira vez a Fortaleza no período natalino. Ela vive em Pacajus e é religiosa desde novinha, quando ia à missa com a mãe e o pai. "Desde quando eu nasci que assisto à missa. 'Tudim' é assim lá na família", conta a aposentada ao relatar que adora acompanhar as missas de Natal quando pode. Há dificuldade, porém, na ida às missas na Igreja Matriz de Pacajus, quer seja pela distância, quer seja pela violência. "Em Pacajus, eu não vou porque é muito perigoso a gente ir por causa dos assaltos à noite", revela a senhora, ao lembrar que nem sempre é possível expressar sua fé.

Memórias

Valdízia resolveu ficar na Capital após alguns exames médicos e passar o Natal com as duas sobrinhas e a irmã, esta a acompanhou na viagem. "Vai ser muito bom. Vou passar tudo aqui. Quando terminar o Natal, vou embora para Pacajus, lá para quarta-feira", conta a mulher com os olhos cheios de memórias já estocadas na mente.

Valdízia era apenas uma das incontáveis pessoas, em sua maioria mais velhas, que acompanhavam a Missa da Vigília do Natal Alegria na Praça. O apresentador Luiz Esteves, da TV Verdes Mares, foi o anfitrião do evento, que contou ainda com a presença do diretor institucional do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, cujas palavras foram de energia, esperança e expectativa para o ano de 2018.

Celebração

Além da celebração da Missa, oito crianças também foram presenteadas com pedidos feitos ao Papai Noel por meio de cartinhas. Elas ganharam, dentre outros presentes, óculos de grau, material escolar e kits de pintura. Algumas não compareceram ao evento, mas o "bom velhinho" garantiu a entrega para a próxima semana.

Enquete

O que o Natal representa para você?

A união, o momento com a família de celebrar o nascimento do Menino Jesus. É um momento de reflexão, de pensar no que você está fazendo para si e para os outros que estão ao seu redor.

Raina Lima

Analista de Recursos Humanos

O Natal, para mim, representa a melhor época do ano, o mês de dezembro; pena que é um período que muita gente esquece o verdadeiro espírito de Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo.

Paulo César

Funcionário Público