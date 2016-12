Famílias se reúnem no Centro em clima de festa

00:00 · 24.12.2016

A programação da última noite contou com apresentações do Coral de Luz, do tenor Franklin Dias e do grupo Fantástico Mundo do Natal ( FOTO: LUCAS MOURA )

A Praça do Ferreira, no Centro, se encheu de música e alegria no encerramento do Natal de Luz 2016. Nessa sexta-feira, no último dia de evento, o coração de Fortaleza recebeu mais uma vez as crianças do Coral de Luz, que emocionaram o público interpretando as mais famosas canções natalinas; o tenor Franklin Dias e o grupo Fantástico Mundo do Natal. Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), organizadora da programação, mais de 145 mil pessoas conferiram as atrações da festa, que também teve uma edição na Praça Portugal, no bairro Aldeota.

Seguindo a tradição dos anos anteriores, o Natal de Luz ocorreu todas as sextas-feiras desde o início de dezembro. A enfermeira Silvana Monteiro foi uma das pessoas que acompanhou todos os dias de evento na Praça do Ferreira. Mesmo assistindo às apresentações ano a ano, para ela, a festa de 2016 foi mais especial. Suas duas filhas, Sofia e Isadora, realizaram o sonho de participar do Coral de Luz e cantar pela primeira vez na sacada do Hotel Excelsior.

"Todo ano, a gente vinha assistir ao coral e o sonho delas era participar. Elas estão realizadas", disse Silvana. "O que mais gosto no Natal de Luz é que o evento é uma maneira de a sociedade ter acesso à cultura gratuitamente e de reunir diferentes gerações para comemorar o Natal revigorando a Praça do Ferreira", acrescentou.

Já o estudante Romário Marinho nunca havia conferido a programação natalina no Centro da cidade até este ano. Incentivado pelos amigos, resolveu conhecer o evento. "Já tinha visto apresentações parecidas em Manaus, onde eu morava, mas o daqui ainda não conhecia. É um programa muito legal e interessante para vir com a família, aproveitar a oportunidade para trazer todo mundo", afirmou.

Conscientização

O encerramento de edição 2016 do Natal de Luz marcou, ainda, o lançamento da campanha "Mais água, mais vida", da CDL Fortaleza e do Instituto CDL. A iniciativa pretende conscientizar a população sobre a crise hídrica e a necessidade de economizar água no Estado em tempos de seca. Para simbolizar o início da mobilização, a organização do evento promoveu um "abraçaço" na Praça do Ferreira e uma salva de palmas ao som da música "Planeta Água", cantada pelas crianças do Coral de Luz.

"O Natal de Luz é uma boa forma de espalhar essa mensagem tão importante de que é preciso se conscientizar. Com certeza o evento vai ajudar a chamar a atenção das pessoas", destacou a estudante Camila Nobre.

A operadora de telemarketing Cleo Teixeira reiterou a importância da campanha. "Precisamos de uma mobilização, pois está faltando água de verdade. As pessoas precisam se conscientizar para economizar em casa".