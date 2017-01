Falta programação para receber turistas no Aeroporto

00:00 · 14.01.2017

A estimativa das secretarias de Turismo do Estado do Ceará e de Fortaleza é que, até fevereiro, um milhão de visitantes nacionais e estrangeiros cheguem nessa época do ano ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Fortaleza deve receber até fevereiro próximo um milhão de turistas nacionais e estrangeiros. Apesar disso, quem chega ao Aeroporto Internacional Pinto Martins não sente desde o desembarque aquilo que o Ceará oferece em termos de atração, com uma recepção atraente, com a entrega de chapéus de palha ou couro e forró pé de serra. A maioria não reclama, mas acha importante ter o contato com a cultura local já a partir do saguão.

"Sou uruguaia, passei parte das férias no Rio de Janeiro e agora escolhi o Ceará para curtir os últimos oito dias, mas seria bom ter contato com um receptivo organizado", comenta a turista Maria Valentina Jimeno. A necessidade de orientação também é defendida pelo carioca Flávio Emanuel de Souza. Ele desembarcou no mesmo voo da uruguaia e ficou meio perdido.

Até para obter informações no balcão da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), localizado no Aeroporto, o visitante carioca teve dificuldades. Apenas um recepcionista se desdobrava para atender à demanda. "É a primeira vez que venho aqui e gostaria sim de uma coisa mais formal, como a entrega de folders, divulgação dos pontos turísticos e onde, por exemplo, posso dançar um forrozinho típico".

A paulista Marilda Safiti, que também passou pelo Aeroporto, conta que costuma viajar bastante e não liga muito para o que vai encontrar no desembarque. "O importante é ter transporte fácil, hotéis de boa qualidade, locais legais para visitar e acredito que terei isso aqui", afirma. Durante a manhã de sexta-feira (13), pelo menos seis voos, provenientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belém, Belo Horizonte e Porto Alegre chegaram lotados a Fortaleza. Muitos com cearenses vindos das férias, mas a maior parte dos aviões traziam visitantes. O casal de franceses, Agnes e Alain Aimée, conta que veio a convite de amigos. O objetivo deles é conhecer Fortaleza, Jericoacoara e Porto das Dunas. "Muitas boas indicações e resolvemos vir dessa vez", comenta ela, acrescentando que se não fossem os amigos, ficaria sem saber o que fazer. "Se tivesse uma acolhida preparada seria bem melhor", avalia Agnes. De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), a capital cearense está entre os 10 destinos mais procurados por brasileiros entre dezembro e fevereiro. A estimativa do órgão federal é de que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro (2016), janeiro e fevereiro de 2017 no Brasil. Esse número expressa um aumento em relação ao ano anterior, quando 72,8 milhões de viagens foram feitas. A expectativa é de que essas viagens movimentem R$ 100 bilhões. Somente em dezembro do ano passado, cerca de 500 mil visitantes desembarcaram na cidade de Fortaleza.

Movimentação

Conforme a Secretaria de Turismo do Município (Setfor), está previsto que Fortaleza receba cerca de 858 voos extras, entre o dia 19 de dezembro de 2016 e o dia 31 deste mês. A projeção, divulgada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), representa um aumento de 33,22% em relação aos voos e 71,65% na movimentação de passageiros extras, se comparado ao ano anterior. Entre janeiro e novembro de 2016, a Capital recebeu 100 mil desembarques internacionais.

A reportagem tentou contato com a Setfor e a Setur, questionando sobre a criação de programação especial para receber turistas no Aeroporto, mas as duas Pastas não se pronunciaram até o fechamento desta edição.

SAIBA MAIS

Estudo apontou os destinos preferidos dos brasileiros para aproveitar o verão: São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Cabo Frio (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Recife (PE) completam a lista dos 10 destinos mais procurados no País

O Perfil do viajante

De acordo com o levantamento, mais de 45 milhões de viagens (61,3%) devem contar com a hospedagem em casa de amigos e parentes. Estima-se que em 19,1% das viagens o meio de hospedagem serão hotéis, pousadas e resorts e o aluguel de imóveis por temporada, utilizado em 10% dos casos. Os campings e albergues devem ser a opção de cerca de 697 mil viagens.

Os dados da pesquisa revelam que mais da metade (51%) dos brasileiros que vão viajar nesses três meses de 2017 o farão acompanhados por seus cônjuges e 18% com parentes. Um a cada 4 brasileiros (24%) vai viajar sozinho neste verão