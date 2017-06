Falta água em bairros da Capital

00:00 · 12.06.2017

Moradores instalaram bombas manuais para ter acesso à água no Quintino Cunha ( Foto: Natinho Rodrigues )

Moradores dos bairros Quintino Cunha e Jardim Iracema, em Fortaleza, estavam sem água na manhã de ontem (11). A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que o sistema de distribuição começou a retornar às 18h de sábado (10). Segundo a Companhia, o abastecimento nos dois bairros deve ser normalizado aos poucos por conta da área de geografia alta.

Apesar disso, alguns moradores da região reclamaram da falta de água. A dona de casa Valdenora Ferreira disse que o abastecimento foi interrompido na última sexta-feira (9) e até ontem não havia água. "Normalmente, a gente só tem água aqui durante a noite ou de madrugada. De dia não temos. Quem me ajuda é minha filha, que tem um motor que puxa água de um poço", afirmou.

Outra moradora do Quintino Cunha, a comerciante Juarenice Lima, desistiu de contar com o abastecimento da Cagece em casa. "Eu instalei uma bomba manual de água porque eu trabalho fazendo salgados e todo dia a gente usa muito. Mesmo assim, a conta chega cara", reclamou.

No Pici, moradores relataram à reportagem que havia faltado água até a noite de sábado, mas que no domingo o abastecimento já havia voltado ao normal.

A Cagece havia informado que, no sábado (10), de 6h às 18h, a empresa responsável pela construção do condomínio Cidade Jardim II, efetuaria serviço de injetamento de tubulação e para isso, solicitou a paralisação da estação de tratamento da Companhia, o que causaria a interrupção na distribuição de água em bairros de Maracanaú e de Fortaleza. "Como o sistema funciona por pressão, a água chegaria mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas. O equilíbrio total do sistema deve acontecer até às 8h de domingo (11)", disse a Cagece.