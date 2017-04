Faixa de areia tem casebres fechados

00:00 · 07.04.2017

Alvo de disputa entre poder público e iniciativa privada, a Praia do Futuro enfrenta um cenário de aparente desordem. Ainda que seja propriedade da União, a faixa de areia é ocupada por empreendimentos que vão desde barracas de praia a pequenas habitações abandonadas.

Em outubro do ano passado, o Diário do Nordeste visitou uma ocupação irregular na Avenida Clóvis Arrais Maia, no bairro Serviluz, onde barracões se erguiam precariamente sobre a faixa de areia, a poucos metros do mar.

Eram dezenas de construções de metal, tapume e lona sustentadas por frágeis vigas de madeira, ao lado da Areninha Gildo Fernandes de Oliveira.

No entanto, conforme moradores do bairro, as construções foram removidas no início de 2017. Agora, no local, uma placa do Ministério da Fazenda afirma que o terreno é propriedade particular e tem demarcação própria.

O texto também informa um número do Registro Imobiliário Patrimonial, que identifica o imóvel junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Ao longo dos 7km da Praia, da Rua Renato Braga ao Caça e Pesca, outros casebres e barracas já se transformaram em esqueletos depois da desocupação. "O problema é que tem muitos assaltantes se escondendo aí", reclamou uma moradora, que não quis se identificar. "Hoje, tem muita barraca fechada. O movimento só continua nas maiores", disse o vigilante César Barros.

Para o agente de turismo Marcelo Dias, a decisão pela retirada das barracas da faixa de areia é positiva. "Estão privatizando a praia", disse.

(Colaborou Nícolas Paulino)