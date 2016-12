Execução de metas ficará a cargo das prefeituras

00:00 · 31.12.2016

Colocar a política e o plano estaduais sobre mudanças climáticas dependerá, em grande parte, da participação e do engajamento dos gestores municipais e de empresários, afirma a secretária-executiva de Meio Ambiente, Maria Dias. Esse é o principal desafios que o Estado do Ceará terá adiante.

No caso dos Municípios, a execução das metas estabelecidas no plano ficará a cargo das prefeituras, aos moldes do que acontece no Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos. Junto a isso, Maria Dias destaca que há a necessidade de cada município garantir e destinar recursos especificamente para as ações, o que também pode se tornar uma dificuldade. "Não é barato implementar políticas de enfrentamento às mudanças climáticas com pouco recurso. Por isso, vamos precisar trabalhar para que os gestores possam direcionar suas políticas públicas para outro caminho", afirma a secretária-executiva.

Em relação aos empresários, Maria Dias afirma que o desafio é mexer com interesses. Ela observa, no entanto, que o inventário de emissões de gases de feito estufa em processo de elaboração será o subsídio necessário para cobrar soluções e respostas. "Além disso, a sociedade também terá metas a serem cumpridas, como reduzir o consumo de água, energia, de material que vira lixo. Para que a política e o plano tenham resultado positivo, todos precisam estar engajados", acrescenta.