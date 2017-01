Evento debate hoje desenvolvimento urbano sustentável

00:00 · 26.01.2017

A ideia é que gestores locais possam ouvir especialistas na aplicação de políticas públicas de sucesso e discutir os desafios da administração ( FOTO: FERNANDA SIEBRA )

A partir desta quinta-feira até o próximo sábado (28), especialistas brasileiros e internacionais em diversas áreas do desenvolvimento urbano conduzem discussões com gestores municipais de Fortaleza, durante o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras Para Cidades, realizado no Hotel Marina Park. O evento é promovido pela Prefeitura de Fortaleza.

O prefeito Roberto Cláudio ressalta a importância dos assuntos a serem debatidos nos três dias de programação. "O seminário é uma oportunidade para que o gestores locais possam ouvir especialistas com vasta experiência na aplicação de políticas públicas de sucesso, além de discutir os desafios da administração das cidades por meio de relatos transformadores", aponta.

Também participará do Seminário o governador Camilo Santana. Entre os palestrantes estão Yolanda Kakabadse, presidente mundial do World Wide Fund for Nature (WWF), que atua nas áreas de recuperação ambiental; o ex-vice-ministro de Infraestrutura da Colômbia, Javier Hernández; a diretora Executiva do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, Carina Vance; e o ex-prefeito de Medellín (Colômbia), Aníbal Gaviria.

Gaviria, por exemplo, discorrerá sobre a experiência da cidade de Medellín, considerada internacionalmente como referência em planejamento urbano bem sucedido, após período de intensos problemas como violência urbana e degradação que chegou a índices de 429 mortes a cada 100 mil habitantes nos anos 1990. Atualmente, a cidade conseguiu reduzir o índice de assassinatos para 14 a cada 100 mil habitantes.

Experiências nacionais também serão abordadas, trazidas por nomes especializados do cenário brasileiro, tais como o presidente do Conselho de Administração do Porto Digital do Recife, Silvio Meira; o presidente Executivo do Movimento Brasil Competitivo, Cláudio Gastal; o presidente do Instituto de Pesquisa - Locomotiva, Renato Meirelles; e o diretor-executivo da Fundação Estudar / Fundação Lemann, Tiago Mitraud. O evento será concluído com painel a respeito da perspectiva para vida nas cidades brasileiras nos próximos quatro anos, mediado pelo ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes.

Ações

Pensando na responsabilidade ambiental, o evento contará com ações de neutralização de carbono, com uso de materiais recicláveis e mobiliário produzido com material natural, além do uso de carros elétricos no transporte dos palestrantes. Um relatório de emissões de gases de efeito estufa será gerado ao final do evento, com a proposta de neutralizar as emissões produzidas no seminário por meio do plantio de árvores nos projetos de arborização urbana desenvolvidos pelo Município.

Atividades

Quinta-feira (26)

14h30 Fortaleza 2040 (Fausto Nilo)

16h Segurança Cidadã (Gaviria)

18h Promoção da Inovação e Conhecimento nas cidades (Sílvio Meira)

Sexta-feira (27)

9h Os avanços na atenção à saúde pública (Carina Vance)

11h Governança e eficiência na empresa pública (Cláudio Gastal)

14h Sustentabilidade no desenvolvimento integral das cidades (Yolanda Kakabadse)

17h Mobilidade Social e Comportamento (Renato Meirelles)