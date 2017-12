Evento da ONG Acalanto dá visibilidade à causa

01:00 · 18.12.2017

Com a frase "Família é mais do que sangue" estampada no tórax, pais adotivos e pretendentes à adoção se reuniram na manhã desse domingo (17), no Parque do Cocó, com o intuito de dar visibilidade à causa da adoção em Fortaleza. O evento foi promovido pela ONG Acalanto, que funciona como um Grupo de Apoio à Adoção.

Na ocasião, a psicóloga Susana Kramer palestrou sobre como trabalhar a história de vida do filho adotivo. De acordo com ela, quando os pais adotam, eles estão dando uma oportunidade de viver algo novo em sua história. "Diferente do biológico, o amor do pai adotivo é desenvolvido pelo querer desse filho. Quis fazer eles entenderem a importância do tempo de espera pela adoção", explica.

Além disso, para representar as 541 crianças que estão em abrigos esperando por adoção em Fortaleza, o grupo plantou a mesma quantidade em corações de papel. De acordo com Michelle Páscoa, professora e pretendente à adoção, desse número, apenas 125 estão disponíveis para adoção, enquanto mais de 600 pessoas esperam para adotar. "Antes de descobrir isso eu queria apenas ter um filho. Hoje eu não quero só isso, quero que essas crianças tenham direito ao lar, à família", reivindica.