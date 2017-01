Etufor inicia solicitações das carteiras de estudante

00:00 · 31.01.2017

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) começou o processo de solicitação das carteiras estudantis para o ano de 2017. A validade das carteiras de 2016 vai até abril deste ano. Apenas os alunos novatos que nunca tiveram carteira de estudante devem comparecer à Etufor, entre 8h e 13h30, ou nos Vapt-vupt de Messejana e Antônio Bezerra, de 8h às 17h. Também devem solicitar presencialmente os alunos das universidades públicas e da Unifor.

Para solicitar, o procedimento é composto por três fases: solicitação, entrega da documentação e cadastro da biometria facial. Segundo a Etufor, alunos que já efetuaram a biometria facial não precisarão repetir o procedimento.

Cadastro

Para realizar o cadastro, os estudantes devem procurar um dos postos de atendimento, munidos de documento com foto. Há pontos nos terminais da Parangaba, Siqueira, Papicu; na Praça Coração de Jesus; Sedes do Sindiônibus; Etufor; Vapt Vupt de Messejana e no Vapt Vupt do Antônio Bezerra.