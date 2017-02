Estudante do Eusébio é aprovado em Medicina

00:00 · 01.02.2017

Em meio a dificuldades, o estudante recém-saído do ensino médio, Felipe Mazza de Lima, 17, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) com 740 pontos obtidos no Enem. Com o resultado, o morador do bairro Jaboti, na Região Metropolitana de Fortaleza, tornou-se o primeiro aluno da EEP Eusébio de Queiroz a ingressar no curso. No entanto, para realizar o sonho de chegar à instituição, ele teve que vencer vários obstáculos que vão desde o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção (TDH) à dificuldade de locomoção.

"Eu tentava me concentrar nos estudos mas, por causa da doença, tinha dificuldade de focar no conteúdo. Para tentar driblar isso, estudava com fones de ouvido sem música e em lugares bem reservados. Durante quatro meses precisei morar em Fortaleza, com uma tia, para fazer cursinho pré-vestibular".

Bolsa

Percalços ultrapassados, Felipe inicia agora uma nova batalha na tentativa de conseguir uma bolsa de estudos para ajudar nas despesas. Por ter apenas sua mãe como mantenedora das despesas com água, luz e alimentação, o estudante conta que o orçamento mensal não permite uma mudança para a Capital. "Fica muito pesado. Só minha mãe trabalha e ainda tem meus outros dois irmãos, de 4 e 2 anos, que também moram comigo".