Estoques em baixa nos bancos de leite

Com o período de férias e a proximidade do Carnaval, os bancos de leite materno dos hospitais de Fortaleza registram redução no número de doações. Três unidades de saúde vêm promovendo campanha para estimular a contribuição de mães que estejam amamentando.

Na Maternidade-Escola Assis Chateubriand (Meac), o leite disponível é reservado apenas para as UTIs, por serem consideradas unidades de alto risco. O volume repassado é de 2 litros por dia, o que, preocupa a coordenação, já que a quantidade ideal seria de 7 litros/dia.

No Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) as doações também estão aquém das expectativas. O volume de leite materno ideal para atender os bebês internados na UTI Neonatal seria de 15 litros por dia. No entanto, só estão sendo oferecidos qutro litros. O número dificulta o atendimento para as UTIs externas, que somente recebem o leite materno mediante prescrição e justificativa médica.

A coordenadora do banco de leite materno do HGCC, Rejane Santana, esclarece que a doação não é prejudicial à saúde da mulher. "A mãe não é prejudicada. Pelo contrário, quanto mais ela tira, mais ela tem. O leite materno salva vidas. O bebê diminuiu o tempo de internação, evita doenças e caem os registros de mortalidade".

No Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), o estoque disponível é equivalente a 23 litros. Segundo a enfermeira Iraneide Valença, a quantidade só dura para os próximos quatro dias. A unidade precisa de 4 a 5 litros por dia para atender os 20 bebês internados na UTI Neonatal que fazem uso exclusivo de leite doado.

Novas doadoras que estejam interessadas em fazer o cadastro, devem entrar em contato com as unidades hospitalares. É preciso que a mãe seja saudável, tenha os exames do pré-natal em conformidade e não faça uso de medicações contraindicadas.