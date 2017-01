Estado terá R$ 1,2 mi para ciclo carnavalesco

00:00 · 11.01.2017 / atualizado às 08:20

A ideia da Secretaria Estadual da Cultura (Secult) é liberar recursos para Escolas de Samba, Blocos, Maracatu, Cordão e Afoxé FOTO: KID JÚNIOR

O Governo do Estado deve liberar um total de R$1,201 milhão para apoiar projetos de Escolas de Samba, Blocos, Maracatu, Cordão e Afoxé, por meio do edital Carnaval no Ceará 2017. Atendendo aos parâmetros estabelecidos pelo Plano Estadual de Cultura, os recursos para financiamento dos projetos de carnaval tiveram um aumento de 5% em relação ao distribuído no ano passado.

O edital permanece disponível para consulta pública até o dia 27 de janeiro, conforme determinam as novas regras da lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. No dia 28 de janeiro, os projetos já poderão efetuar as inscrições pleiteando os recursos. O prazo encerra-se no dia 3 de fevereiro.

A documentação e formulários requeridos devem ser entregues na sede da Secretaria Estadual da Cultura (Secult) ou enviados pelo Correios. Todos os documentos a serem preenchidos estão disponíveis nos sites da Secult e dos editais culturais estaduais. A intenção da Pasta é que haja a garantia da continuidade da iniciativa, bem como o cumprimento adequado dos prazos para o pagamento e execução das atividades que devem acontecer durante o período carnavalesco.

Propostas

No total, 20 projetos de Programação Carnavalesca serão apoiados pelo Estado por meio do edital com R$23,5 mil para cada um, enquanto 36 propostas de Agremiações Carnavalescas receberão valores entre R$9 mil e R$27,5 mil, dependendo do tipo de atividade a ser executada.

Contarão com o apoio do edital 12 maracatus, 10 escolas de samba, oito blocos, quatro cordões e dois afoxés. A legislação estadual recomenda que metade dos recursos totais do edital sejam destinados a projetos que serão implementados no interior do Ceará. Durante o ano de 2016, o número de editais lançados pela Secult passou por um aumento. O Cultura Infância recebeu investimento de R$1 milhão, enquanto o Escola de Cultura teve R$10,5 milhões disponibilizados para três anos, e o Cultura LGBT conseguiu investimento de R$400 mil. Foram também contemplados os editais de ocupação do Teatro Carlos Câmara (R$400 mil) e do Sobrado José Lourenço (R$150 mil).

FIQUE POR DENTRO

R$ 530 mil serão investidos pela Prefeitura

Na última sexta-feira (6), a Prefeitura de Fortaleza também lançou o Edital do Ciclo Carnavalesco 2017, que recebe propostas de até 58 projetos tanto para os dias de folia quanto para o pré-carnaval, com investimento total de R$530 mil.

Alguns blocos, contudo, demonstraram insatisfação com a demora para a divulgação do edital, bem como com a estrutura fornecida pelo poder público para as festas. Até o momento, três conhecidos blocos (Sanatório Geral, Eu Não Sou Cachorro Não e Sheriff) cancelaram a participação no edital, pondo em dúvida a realização dos blocos nesse ano.

Mais informações

O Edital Carnaval do Ceará 2017 pode ser acessado no site

Www.Secult.Ce.Gov.Br/