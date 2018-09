Estado registra mortes brutais

01:00 · 21.09.2018

Pelo menos, três mulheres foram brutalmente mortas, em um intervalo de poucas horas no Ceará. Entre os crimes estão um duplo feminicídio (quando o gênero é uma motivação), com mãe e filha como vítimas. Os assassinatos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Ceará, mas nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.

Maria Genaci Pereira, de 57 anos, e a sua filha, Patrícia Vieira da Silva, 34, foram mortas a golpes de faca, na calçada da residência da família, em Iguatu (a cerca de 369 km de distância de Fortaleza), na noite da última quarta-feira (19). A principal suspeita da Polícia é que o crime tenha sido cometido por Irisvan Rodrigues da Silva, 34, ex-namorado e ex-genro das vítimas.

A reportagem apurou que o homem, conhecido na região como "Maluco", não aceitava o fim do relacionamento com Patrícia e teve uma discussão com ela, antes dos assassinatos. Maria Genaci teria intervido na briga e foi esfaqueada. Após o duplo feminicídio, o criminoso fugiu.

Adolescente

Já Lorena Monteiro Silva, de apenas 13 anos, foi morta a tiros dentro de um veículo de aplicativo de mobilidade, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, também na noite do último dia 19. Dois homens são procurados pelo crime. A vítima tinha solicitado o veículo em Caucaia. Ao chegar ao destino, no Bonsucesso, dois suspeitos roubaram os celulares do motorista e da passageira e, depois, executaram a adolescente com tiros de escopeta calibre 12 na cabeça. Em seguida, os criminosos fugiram.

A principal suspeita da Polícia é que ela conversava com alguém que esperava por ela, no ponto final da corrida. A adolescente tinha respondido a ato infracional análogo à tráfico de drogas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.