Estado ganhará nova unidade em 2018

00:00 · 14.06.2017

A desembargadora Iracema Vale, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), se reuniu na manhã dessa terça-feira (13) com Alexandre Takashima, assessor da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e representantes do Poder Judiciário do Ceará, Governo do Estado, Ministério Público do Ceará (MPCE), Defensoria Pública, Pastoral Carcerária e Ministério dos Direitos Humanos com o objetivo de discutir e definir as ações necessárias para a implantação de uma Unidade Socioeducativa Juvenil Feminina no Estado, prevista para ser inaugurada em maio do próximo ano.

Na ocasião, ficou definido que a unidade será construída onde funcionava o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPO I), localizado no bairro Itaperi, área urbana de Fortaleza. O espaço, desativado em janeiro de 2013, foi cedido pelo Governo do Estado.

Verbas

"Hoje eu queria registrar a importância deste momento para o Ceará e agradecer à ministra Cármen Lúcia pelo privilégio de ter escolhido o nosso Estado para a implementação de uma unidade socioeducativa", disse a desembargadora Iracema durante a abertura do encontro no TJCE