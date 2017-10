Estado é 3º no ranking de analfabetos no Brasil

01:00 · 10.10.2017 por Patrício Lima - Repórter

O Ceará possui o 3º maior número de analfabetos do Brasil, segundo levantamento da Fundação Abrinq. São 1.206.121 pessoas, com 15 anos ou mais, que não sabem ler e escrever no Estado, perdendo apenas para São Paulo e Bahia em números absolutos, que apresentam respectivamente 1.276.857 e 1.588.218 analfabetos. Se considerada a taxa de analfabetismo, o número proporcional da população do Ceará caí para 4º lugar no ranking nacional com 17,3%, atrás de Alagoas (20%), Maranhão (18,8%), Piauí (18,2%).

O Estudo, realizado em 2015, revela que o Estado ocupa a 4º posição no percentual de docentes sem curso superior lecionando no Ensino Médio público.

Na pesquisa, o Estado também ocupa colocação de destaque nos indicadores positivos relacionados à educação na infância e de jovens e adultos. É o caso da 2º menor taxa de reprovação no Ensino Médio do Brasil, além de possuir o terceiro melhor desempenho dos estabelecimentos de Educação Infantil (crechês).

O Ceará fica em evidência, na 4º colocação, entre os estados com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os dados da pesquisa foram lançados hoje na publicação "A Criança e o Adolescente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - marco zero dos principais indicadores nacionais".

O documento, produzido pela Abrinq, visa contribuir para a discussão das metas nacionais e monitorar os progressos do País na implementação da Agenda 2030 com foco nos ODS 4 (Educação de Qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos) e ODS 8 (Trabalho Digno e Crescimento Econômico, cuja meta 8.7 estabelece o ano de 2025 para erradicar o trabalho infantil).

"A maior preocupação recai sobre as condições de vulnerabilidade de alguns estados brasileiros, com indicadores bastante discrepantes da média nacional", explica Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq. Ela cita como exemplo as taxas de analfabetismo da população entre 10 e 17 anos, que no Norte e Nordeste chegam a 5,4% nessa faixa etária, quase o dobro da média nacional (2,9%) e bem superior às demais regiões: Centro-Oeste (1,4%), Sudeste (1,3%) e Sul (1%). "Não deixar ninguém para trás significa assegurarmos acesso à educação pública de qualidade para todos, condição fundamental para o desenvolvimento sustentável", finaliza.

Por meio de Nota, a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) afirma que "o Governo do Ceará desenvolve O Mais Paic - Programa Aprendizagem na Idade Certa, que atualmente, abrange crianças do 1º ao 9º ano. Com essa ação, os 184 municípios passaram a contar com apoio técnico na formação de professores, aquisição de material didático e de literatura, avaliação e gestão municipal. A medida apoia a aprendizagem dos alunos para que sigam com sucesso, tenham bons resultados e ingressem no Ensino Médio bem preparados".

A nota acrescenta que "o ingresso na rede pública estadual de ensino é feito por concurso público para o cargo de professor em nível superior com licenciatura plena. Em 2009 e 2013, foram realizados dois concursos para o cargo de professor pleno com efetivação, em 2010, de 3.453 novos professores e, em 2014, de 4.030 profissionais.