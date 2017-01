Estado de emergência: verba deve priorizar 3 intervenções

00:00 · 17.01.2017 por Thatiany Nascimento - Repórter

Uma das medidas para evitar o desabastecimento na Região Metropolitana, o sistema de integração do Açude Pacajus ao Eixão das Águas, que permite o aproveitamento de todo volume morto, foi inaugurado em dezembro ( FOTO: CID BARBOSA )

A situação de emergência em mais sete municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), incluindo a Capital, decretada pelo governador Camilo Santana, na última sexta-feira (13), além de oficializar as limitações vivenciadas por essas cidades devido à seca, cumpre um pré-requisito administrativo e pressiona o Governo Federal a liberar, pelo menos, R$ 47 milhões prometidos pelo presidente Michel Temer em visita ao Ceará, no início de dezembro de 2016. Com a formalização da emergência em 14 municípios da RMF, o Estado aguarda o repasse deste recurso que será usado em três ações de estruturação de fontes alternativas de captação de água para a RMF.

Conforme o titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SDH), Francisco Teixeira, a decretação do estado de emergência é uma forma de sinalizar o alerta para a RMF prevenir-se "diante de uma possibilidade de não recarga, caso as chuvas sejam abaixo da média". O secretário explica que a formalização "desburocratiza" os processos e agiliza os trâmites entre o Governo Federal e o Estadual. A iniciativa, reforça ele, "facilita a passagem de dinheiro".

Com 14 municípios da RMF em emergência, o Estado aguarda os R$ 47 milhões para, segundo o secretário, ajudar a finalizar a estruturação do Aquífero Dunas do Pecém (que já está sendo encaminhado com recursos estaduais), implantar ações de uso das águas do Sistema Hídrico do Cauípe e criar uma nova adutora no Açude Maranguapinho - nos mesmos moldes da primeira adutora instalada no reservatório em novembro de 2016.

Todas essas medidas foram enviadas à União dentro de um Plano de Trabalho formulado pelo Governo Estadual, em dezembro de 2016, dias após a visita do presidente Michel Temer ao Ceará. Na ocasião, Temer assinou, em Fortaleza, um termo de compromisso para autorização dos recursos, mas a liberação do dinheiro ficou condicionada à formulação do plano a ser enviado ao Ministério da Integração Nacional para avaliação.

Visita

De acordo com o titular da SRH, Francisco Teixeira, ainda no mês passado, após o encaminhamento do plano, um técnico do Ministério da Integração veio ao Ceará e esteve no Pecém (São Gonçalo do Amarante) analisando em campo as propostas apresentadas pelo Estado.

As iniciativas, explica o secretário, pretendem garantir a captação de água para utilização, sobretudo, no Complexo Industrial do Pecém e também possivelmente no Distrito Industrial de Maracanaú. Com isto, defende Teixeira, haverá economia da água usada na RMF e mais disposição do recurso hídrico para abastecimento humano.

O processo, segundo o gestor estadual, segue em Brasília. "Pelo que sabemos, esse parecer já deve estar pronto aguardando os próximos passos para a liberação de algum recurso. O Governo Federal deverá publicar uma medida provisória com crédito extraordinário para implantação dessas ações", explicou o secretário em entrevista ao Diário do Nordeste.

Em nota, o Ministério da Integração informou que o Plano de Trabalho entregue pelo Ceará "está em fase final de análise pela equipe técnica do órgão". A liberação dos recursos, afirma a Pasta, ocorrerá somente após o reconhecimento federal da situação de emergência pelo Ministério. A nota diz que o valor específico só será definido após aprovação do plano.

O reconhecimento da situação de emergência dos municípios é feita pelo Governo Federal por meio da divulgação de uma portaria. Atualmente, das 184 cidades cearenses, 137 estão nesse cenário, o que equivale a 70% das localidades.

Celeridade

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ontem, reafirmou o argumento que o decreto de emergência visa à celeridade na liberação dos recursos. "Na Região Metropolitana inteira, há essa preocupação. Nós temos hoje uma situação que nos garante um conforto temporário, mas dependemos de chuva. Se tivermos uma boa estação chuvosa, teremos garantia de água até o fim do ano. Se não tivermos, teremos uma situação de instabilidade e incertezas", reforça.

Reforçando as constatações sobre o aumento da severidade dos efeitos da estiagem no Ceará, em dezembro de 2016 houve avanço de 3,25% de seca extrema no território estadual, em relação ao mês anterior. A ampliação faz com que 91% do Estado esteja na condição de estiagem, que é a segunda mais severa na escala do nível de seca, conforme o Monitor de Secas do Nordeste - relatório divulgado no dia 12 pelo Governo Federal.

Com índice de 91%, o Ceará atingiu em dezembro a maior taxa de seca extrema desde que o monitoramento começou a ser realizado em julho de 2014. Esta condição, conforme o Monitor da Secas, é aquela em que há grandes perdas de pastagem, escassez de água generalizada e restrições de abastecimento.

FIQUE POR DENTRO

Queda no consumo chega a 22%

A economia da água fornecida pelo Governo do Estado à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para abastecimento de 18 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que entre 2014 e 2016 foi de 14,85%, subiu para 16%. Ou seja, no acumulado, este índice vem aumentando e, se somado à economia feita pela indústria, neste intervalo de tempo, garante o titular da SRH, Francisco Teixeira, já chega a 22%.

Em dezembro do ano passado, o Governo estadual informou que o fornecimento de água caiu de 12,088 litros por segundo para 9,571 l/s entre 2014 e 2016. A meta, com a tarifa de contingência, é a redução 20% somente no consumo humano. “Nós estamos racionando mais. Não adianta cortar água das casas dos fortalezenses. Temos que apostar nessas medidas”, garante o secretário.