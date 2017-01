Estacionamentos gratuitos atraem poucos motoristas

00:00 · 06.01.2017 por Patrício Lima - Especial para Cidade

Nos quatro bolsões na orla da Praia do Futuro, inaugurados no último dia 30 de dezembro, os condutores que frequentam a área reclamam da falta de segurança no local ( Fotos: Fabiane de Paula )

O fluxo intenso de turistas e fortalezenses nas barracas da Praia do Futuro, nesta alta temporada, tem ocasionado problemas no trânsito da região. Conseguir uma vaga para estacionar em via pública, principalmente nos fins de semana, se torna uma tarefa quase impossível. A alternativa é esperar uma vaga ou optar por um estacionamento privado. Além da comodidade de ter uma vaga certa, os clientes se sentem mais seguros deixando o veículo em um local fechado.

Para diminuir esse problema, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), inaugurou no última dia 30 dezembro quatro bolsões na orla da Praia do Futuro. A Pasta solicitou à Autarquia de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) a implantação do sistema de Zona Azul, com o intuito de ordenar o fluxo e intensificar as fiscalizações no local.

Gratuito

O estacionamento no local é gratuito, mas a presença de flanelinhas inibe alguns visitantes, devido à exigência de pagamento pela área. O empresário Rogério Correa Gomes é frequentador assíduo da Praia do Futuro. Ele revela que dificilmente estaciona nas vias públicas porque se sente acuado pelos flanelinhas e quase nunca acha vaga disponível. "Preferimos estacionar em locais privados, porque nos sentimos mais seguros. É melhor pagar um valor a mais e ficar despreocupado, do que se arriscar a ter um prejuízo em estacionar em via pública e correr o risco de seu carro não está mais lá".

Os estacionamentos privados da região cobram de R$ 5,00 a R$ 10,00. Alguns, durante à noite, chegam a estipular o valor de até R$ 30,00. Francisco Silmar de Oliveira é responsável por um dos estacionamentos privados da Praia do Futuro, na altura da barraca Atlindz.

Ele conta que recebe, em média, na alta temporada, cerca de mil carros por dia. "Aqui o cliente paga R$ 10,00 mas tem a garantia que seu carro estará no mesmo lugar na volta. E caso tenha qualquer problema, nós nos responsabilizamos. Na rua, os clientes não pagam nada, mas não têm garantia nenhuma. Aqui eles estão seguros e ficam perto das barracas mais frequentadas", afirma Silmar de Oliveira, que trabalha diariamente de 8h às 19h.

O flanelinha Luiz Robério dos Santos revela que consegue faturar em torno de R$ 200,00 em dia de shows e festas grandes na Praia do Futuro. Já durante o dia, a média é R$ 60,00. Ele trabalha todos os dias defronte à barraca Saturno Beach, localizada ao lado de um dos novos bolsões da Prefeitura.

"Temos consciência que o local é público, mas também tem que ser compreendido que estamos oferecendo um serviço para garantir a segurança do veículo. Oferecemos também auxílio durante as manobras, além de colocar papelão para o que o veículo não esquente. Durante o dia, evitamos estipular valor. Recebemos o que os clientes dão. Já à noite, pedimos para que os clientes antecipem parte do valor e paguem o restante no retorno", explica Robério.

Positivo

Para a gerente da barraca Guarderia, Liris Zaia, os novos bolsões são positivos para o devido ordenamento das vias da região. "Ficou muito melhor para os visitantes, que têm um local seguro e agradável para estacionar seus veículos".

Sobre a possibilidade de instalação do serviço zona azul, ela acredita que pode ser prejudicial ao movimento. "Pode ser que isso prejudique de fato o movimento nas barracas. Afinal, atualmente, é gratuito, apesar da presença dos flanelinhas. O ideal é que continue como está", afirma a gerente.

O estudante Gabriel Siqueira surfa todas as semanas na Praia do Futuro e já passou por um momento de desconforto com flanelinhas no local. "Um dia, cheguei e um deles falou que era apenas R$ 5,00. Pela arrogância dele, não dei nada. É claro que fico apreensivo com a possibilidade de algum deles fazerem algo com meu carro".

