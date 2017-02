Esperança e transtorno após chuva de 70mm

00:00 · 01.02.2017 por João Lima Neto - Repórter

As águas, que atingiram os bairros, caíram no último dia da pré-estação chuvosa ( Fotos: Nah Jereissati ) Em locais como a Beira-Mar e o Centro da Cidade, vários pontos de alagamentos se formaram nas vias, dificultando a passagem de pedestres e de motoristas

Fortaleza foi surpreendida na manhã de ontem com as fortes chuvas. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Em alguns cruzamentos da Capital, os semáforos se apagaram e outros permaneceram intermitentes devido a problemas na rede elétrica. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações atingiram 43 municípios do Estado. Em Fortaleza, o órgão registrou, de 0h de terça-feira (31) até o fim da manhã, chuva de 70 mm. A previsão para hoje (1º) é de nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões do Estado do Ceará.

LEIA MAIS

.Governador vai a Brasília cobrar verba para RMF

Ao longo do dia, a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a 28 ocorrências em áreas de todas as Regionais da cidade, sendo a maior parte (15) relacionadas a alagamentos, além de sete riscos de desabamentos, quatro desabamentos, um deslizamento e um atendimento não especificado.

Segundo a Funceme, há nuvens sobre o Estado, principalmente na faixa litorânea. A nebulosidade está associada ao avanço de áreas de instabilidade que se deslocam do oceano para o continente. Na costa leste do Nordeste do Brasil, nota-se a presença de um "Cavado de Altos Níveis", um sistema de baixa pressão atmosférica e de circulação horária a aproximadamente 12km de altura. Até quinta-feira (2), a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea e na serra da Ibiapaba. Nas demais regiões, o céu fica entre parcialmente nublado e claro.

Desde segunda-feira (30), a chuva vem atingindo a Capital. A Funceme registrou precipitação de 29.6 mm de 7h da manhã do dia 30 até 7h da manhã do dia 31. As águas caem justamente no último dia da pré-estação chuvosa que teve inicio em dezembro do ano passado. Mesmo com o quadro de forte precipitações para o restante da semana, o órgão afirma que a condição ocorre por conta do fenômeno natural. Conforme o órgão nas Plataformas de Coletas de Dados (PCDs), o bairro Aldeota foi o que recebeu o maior número de precipitação com 70 mm, seguido pelo entorno da Av. Francisco Sá (60,2 mm) e Vicente Pinzón (38,8 mm). A coleta de informações foi realizada de 0h até o fim da manhã.

Trechos

Pedestres e motoristas tiveram de redobrar a atenção nas ruas e calçadas devido aos alagamentos em vários trechos da cidade. Os motoristas mais ousados ficaram ilhados ao tentar passar por alagamentos no Centro, Aldeota, Meireles e na Parangaba. Quem tentou pegar ônibus teve se abrigar em cima das cadeiras nas paradas seletivas.

No Mercado Central, cartão postal do Estado, o teto de uma loja desabou devido à pressão de água em uma tubulação antiga do estabelecimento. O vendedor Lucivaldo Gonçalves contou que o encanamento recebe a água da chuva. "O cano não aguentou o tanto de água e estourou". O teto e a rede elétrica ficaram comprometidas.

As roupas do mostruário e caixas de sapatos tiveram de ser retiradas para obras de reparo no local. A área de alimentação no primeiro piso do mercado também foi afetada. A vendedora de redes Josineide Gonçalvez trabalha há 10 anos no Mercado e conta que a chuva sempre invade o local. "A gente até tenta cobrir o material de trabalho, mas não adianta".

A Av. Abolição, na Praia de Iracema, por exemplo, assemelhava-se a um rio. Para fugir da correnteza, pedestres e até idosos se abrigavam nos pontos de ônibus, enquanto veículos de porte maior arriscavam percorrer o trecho com o nível da água acima dos pneus. Um carro menor, porém, não resistiu à ação da água e apresentou defeito.

Força da água

Perto dali, a Avenida Beira-Mar em nada parecia com o cartão-postal que comumente se vê. Praticamente todos os bueiros presentes na via foram abertos pela força da água e sinalizados com cones por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), provocando mau cheiro quase insuportável ao longo da orla. O esgoto inundou a avenida, escoando e arrastando o lixo direto para o mar.

A AMC registrou oito semáforos com problemas devido a falhas elétricas na rede. Segundo levantamento do órgão, apesar do transtorno, os equipamentos voltaram rapidamente a funcionar. Foram contabilizadas cinco colisões entre veículos nos bairros Centro, Aldeota e Meireles. (Colaborou Theyse Viana)

Precipitações são temas de debate ao longo do dia

Max k. Ramos

Rezamos para a chuva cair e ela caiu, pedimos para os moradores coletarem água e não jogarem resíduos nos bueiros e eles não fizeram!

Mardhen Melo

Chuva sempre é bem -vinda, mas nossa cidade é muito despreparada... Sistema de drenagem e escoamento d'água, não existe

Rejane Santo

Maravilhoso e que venha mais chuva para o Interior do Estado do Ceará

Thiago Ribeiro

Chuva é ótima. O problema é só o trânsito que não flui, e os motoristas que te dão um banho (de propósito?) de resto tá de boa...