Espera por nascimentos marca tempo de renovação

01:00 · 18.12.2017 / atualizado às 07:39 por Theyse Viana - Repórter

No tempo do advento, a espera de Bianca é por Cecília ( Foto: Arquivo Pessoal ) No feriado de Confraternização Universal, João Miguel já terá 39 semanas completas aconchegado no ventre da mãe, Giuliane - que torce para que o pequeno espere até o dia marcado para o parto, 2 de janeiro ( Foto: Cid Barbosa )

São poucos os consensos universais, as supostas verdades com as quais todos concordam ou, pelo menos, quase ninguém contesta - a maestria com que o tempo rege nossos dias, tão relativa quanto abstrata, talvez seja uma delas. Apesar de determinar a noção de agora e depois, porém, as horas não seguem uma trilha uniforme. Dois minutos em um semáforo vermelho se aproximam da definição de infinidade - uma hora de risadas à mesa de um café é quase nada. Uma manhã de trabalho pode até passar rápido - mas se à tarde houver encontro marcado com quem se ama, os ponteiros congelam sob o sol de meio dia. É o tempo o genitor e o carrasco da espera, numa dupla identidade que se alterna sem hesitação.

Nas quatro últimas semanas de dezembro, a passagem dos dias dita um clima ainda mais intenso de esperança por novos ciclos, ideia reforçada pelo tempo de advento - do latim "adventus", que significa "chegada" -, período de preparação para a vinda no Menino Jesus e de imersão em sentimentos de fé e renovação do espírito.

A expectativa, contudo, transpõe as fronteiras da religião e permeia a vida humana em vários âmbitos, do nascer ao morrer. Afinal, de quantas esperas e chegadas é composto o finito mosaico do nosso tempo? Ao longo desta penúltima semana do ano, algumas delas se sincronizam e encontram aqui, nas seis reportagens da série Adventus, que conta histórias de quem dedica os últimos dias de 2017 a aguardar chegadas: do primeiro ou segundo filho, de novos pais; de uma visita no fim de tarde ou do retorno de quem foi para longe; de uma nova chance de viver, e até da liberdade.

À luz

Se um dos símbolos do tempo de advento é o círculo - que, como o amor, não tem começo nem fim -, o elo materno talvez seja a representação mais fiel desse período. Tanto que a contagem regressiva para 2018 será 48 horas mais longa para a pedagoga Giuliane Santos, 36, já que o ano novo só deve começar após a chegada do segundo filho, no dia 2 de janeiro. "A ansiedade é grande, mas só de pensar em vê-lo, o coração acalma. Esperar por ele justamente perto do Natal é muito edificante", comemora, sob a audição atenta da primogênita Larissa, 4, que está "louca, ansiosa" pelo nascimento do irmão - cujo nome ela fez questão de escolher. "João Miguel! Queria que ele nascesse hoje!", exclama, garantindo que vai "cuidar demais dele - só não limpar o bumbum".

Mesmo não tendo sido planejada, a espera por Miguel já era latente - provas disso são o berço, o carrinho e o bebê conforto da irmã nunca retirados de casa. "Eu sempre dizia que só aguentava uma filha, mas nunca me desfiz das coisas dela. No fundo, eu já queria o Miguel", relembra a pedagoga, que, apesar da experiência, define o ser-mãe como gatilho de mudanças. "A maternidade e essa espera nos tornam muito melhores. Não sei como será quando ele nascer, mas ficaremos completos", conclui.

Mudanças e completude também são palavras-chave para Bianca Marinho, 25, e Emily França, 31. A casa "nunca foi arrumada para o Natal", mas, neste ano, já ganhou árvore e presépio para reunir as famílias na ceia do dia 24. O quarto recém-construído na residência também foi logo arrumado para arejar a casa em tons de branco e rosa e abrigar Cecília, de quem presença já era sentida antes mesmo de chegar, nos raios de sol que incidem pela janela e iluminam os sorrisos das mães.

É que a espera pela primeira filha já habitava cada canto do dia a dia do casal desde abril do ano passado, muito antes dos nove meses que a aninharam no ventre de Bianca após a fertilização in vitro (técnica de reprodução assistida). Ao fim de todo o processo - que, de uma média de 11 embriões, gerou apenas dois para a tentativa de gravidez da bancária -, "Ceci" tomou as orações das mães e se fez milagre, vindo à luz no dia 13 deste mês, "por bênção e sorte".

"Eu sonhei que era menina e pedi a Bianca pra chamar Cecília, que significa 'cega'. Só depois descobrimos que ela nasceria no dia de Santa Luzia, a santa dos cegos", revela Emily, que devido a uma deficiência monocular só conta com a visão do olho direito. "Não preciso gerar para senti-la minha. A Cecília veio pra mim em todos os sentidos", sorri, com um tom de voz tão cheio de fascínio quanto de predestinação.

A espera, aliás, transcende o advento de Cecília: anseia, sobretudo, por um tempo novo que a receba com respeito. "Ela vai crescer conhecendo a história dela, sendo generosa e sabendo respeitar a diversidade", sentencia Bianca, seguida pela esposa: "Ceci vem como renovação, pra fortificar os nossos laços".

Porque o amor, agora, "se multiplica" - e, dentro de um abraço triplo, aguarda um ano mais completo. "É como se tivéssemos fechado nossa história com chave de ouro e recomeçado uma nova página. Estamos nos renovando para receber nossa filha", emociona-se Emily, cuja felicidade de ver a "família que existe" nascer do ventre da esposa após seis anos de relacionamento não se expressaria em palavra ou texto algum.

Leia amanhã a segunda reportagem da série Adventus.