Entorno dos locais de festa preocupa blocos

00:00 · 03.02.2017 por Renato Bezerra - Repórter

De acordo com os participantes do Pré-Carnaval, a segurança é eficiente nos locais onde se realizam as festas; entretanto, quando se afastam para as ruas do entorno correm risco de serem assaltados ( Foto: José Leomar )

O assalto sofrido por integrantes do bloco Baqueta, após desfile do Pré-Carnaval de Fortaleza no último sábado (28), retoma o alerta para o cenário de insegurança no entorno de alguns locais das festas. Apesar do forte esquema operacional promovido por órgãos de segurança pública, algumas agremiações alegam temer áreas mais afastadas dos polos da programação.

É o que relata a integrante do Baqueta Clube de Ritmistas, Iolanda Torsirio, ao se referir às ruas adjacentes da Praia de Iracema, onde se concentra grande parte dos blocos da Capital. Sem segurança particular nos dias de festa, segundo diz, a agremiação conta apenas com o esquema de segurança pública, que se mostra eficaz no trajeto do destile e no Aterrinho, onde a programação se encerra. "O problema é quando as pessoas se afastam, retornando para suas casas ou para pegar seus carros, pois nesses trechos não se vê policiamento, pois estão todos voltados para o palco", diz.

Prova disso, segundo destaca, foi o assalto sofrido por sete integrantes do grupo na Rua Carlos Vasconcelos, exatamente quando deixavam o local da festa. Os ritmistas tiveram celulares, bolsas, quantia em dinheiro e demais objetos pessoais levados por três homens. "Só deixaram os instrumentos. É muito desanimador para gente que se prepara o ano todo, pois a segurança fica com prometida", conta.

Essa também é a queixa do presidente do Bloco Unidos da Cachorra, Gildo Moreira, também com programação na Praia de Iracema. "A gente até orienta aos nossos ritmistas que fiquem todos juntos. As ruas paralelas são muito perigosas por volta das 22h e é preciso mais ronda policial por elas. Perto do palco é bem tranquilo", diz.

O esquema da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) conta, a cada fim de semana, com 443 agentes, entre policiais militares e bombeiros, distribuídos nos principais corredores de acesso dos blocos. No ultimo fim de semana, o órgão registrou 21 ocorrências nos polos da festa, entre furtos, roubos e perdas de documentos. A Guarda Municipal, por sua vez, mantém 34 equipes e um efetivo extra de 130 agentes para a programação.

Segundo o comandante do Policiamento da Capital, tenente coronel Jano Emanoel, a Policia Militar está presente em 11 locais do Pré-Carnaval de Fortaleza, entre a sexta-feira e o domingo, estando um efetivo maior no Aterrinho. Sobre as ruas do entorno, o tenente-coronel diz haver policiamento por rondas volantes e patrulhas a pé. "Policiamos toda a orla, desde o Dragão do Mar até a Beira-Mar e ruas adjacentes". Ainda conforme o oficial, o público deve ficar atento a medidas de precaução, como não ostentar, manter guardado objetivos de valor e procurar andar em grupos.

Em demais áreas da cidade, o clima se apresenta mais ameno, até o momento. Bruno Perdigão, um dos organizadores do bloco Luxo da Aldeia, que se apresenta na Praça do Ferreira, comenta não ter escutado relatos de furtos ou violência no local ou entorno, mas destaca a importância da presença policial no local. "A medida que o bloco foi crescendo vimos essa necessidade. Também tentamos fazer a nossa parte com campanhas ao nosso público". No Antônio Bezerra, onde acontece o Bloco Me Ache Folia, a festa também ocorre sem intercorrências, segundo o diretor da agremiação, Paulo Eduardo da Silva. "Começamos sábado passado e não temos segurança particular. Porém, tudo foi muito tranquilo", diz.