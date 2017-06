Entidades mudam destino de resíduos

00:00 · 08.06.2017

O mesmo bairro que transformou a disposição irregular de lixo em rotina é também a região onde surgiram duas entidades que aprenderam a aproveitar, transformar e recuperar o uso de objetos descartados. Foi lá que nasceram o Movimento Emaús Amor e Vida, em 1992, e a Sociedade Comunitária de Reciclagem de Lixo do Pirambu (Socrelp), em 1994.

Leia mais:

.Pirambu convive com descarte irregular de lixo

Por meio do trabalho do Movimento Emaús, móveis, eletrônicos e materiais recicláveis recebidos em forma de doação são reaproveitados e revendidos, garantindo renda aos colaboradores ajudando na redução do volume de resíduos nas vias públicas.

"O movimento surgiu pela necessidade de salvar as pessoas e o planeta. O fazemos com o lixo, trazendo material para recuperar, além de gerar emprego e sobrevivência a famílias pobres, gera a sobrevivência do mundo, do meio ambiente", diz Erivânia Queiroz, presidente do projeto.

Conscientização

Ao mesmo tempo em que presta serviço à comunidade, o Emaús tem buscado trabalhar a conscientização ambiental entre os moradores, com ações junto a crianças e jovens nas escolas, e a adultos em geral. Mas os resultados obtidos ainda precisam avançar, diz Erivânia.

A dificuldade se reflete no cenário de poluição que ainda atinge o Pirambu. "É muito triste perceber que, durante décadas trabalhando, é uma mudança de hábito pequena. Hoje, no Pirambu, assim como em toda a cidade, você anda nas avenidas e o lixo toma conta", lamenta a presidente. "Tudo passa pela questão da educação. É preciso que os órgãos públicos tenham políticas de educação", destaca.

A Socrelp também tem feito seu papel para dar novos usos não só os resíduos produzidos na região, mas também vindos de empresas e órgãos públicos. Papel, plástico, papelão e até itens eletrônicos são transformados por meio da reciclagem.

Para Francinete Cabral, fundadora da entidade, é preciso mostrar à população o valor do que está sendo descartado. "A cada dia que passa, diminui a quantidade de recursos do planeta. Se a gente começar a reciclar, isso pode mudar", diz.