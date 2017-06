Empresários solicitam melhorias no tráfego

00:00 · 13.06.2017

Falta de vagas de estacionamento, linhas de ônibus distantes e insegurança. Esses foram alguns dos problemas apontados por membros da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza referentes ao Centro da Capital, em reunião com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na manhã de ontem. Na oportunidade, o superintendente do órgão de trânsito municipal, Arcerlino Lima, explanou aos diretores sobre o disciplinamento, fiscalização e gerenciamento do trânsito e de vagas no Centro de Fortaleza.

diretor da Ação Novo Centro, Riamburgo Ximenes, argumentou que, atualmente, o maior problema está relacionado a insegurança ocasionada pelo afastamento de linhas de ônibus. "Os ônibus foram afastados do miolo do Centro. A maioria das linhas se concentram nas Avenidas Tristão Gonçalves e Imperador. Fica distante da Praça José de Alencar e da Praça do Ferreira. Nosso pedido é que voltem os coletivos na General Sampaio, 24 de maio, Pedro I e Pedro Pereira", ressalta.

Segundo Ximenes, o fluxo de veículos no Centro dava segurança tanto para os funcionários quanto aos clientes. "O Centro está fechando mais cedo a pedido dos funcionários para pegar os ônibus mais cedo. Isso traz um prejuízo enorme na economia", destaca.

Zona Azul

Outra demanda levantada pelos empresários é o sistema de vagas do programa zona azul. Eles reclamam da falta de vagas que acaba afastando a clientela. Conforme o superintendente da AMC, a Prefeitura já tem uma lei permitindo a concessão de um empresa para auxiliar no serviço de vagas. "A empresa vai dar apoio operacional na comercialização e no auxilio na fiscalização. É uma contratação complexa pois existe um período contratual elevado", destacou o superintendente da Autarquia de Trânsito Arcelino Lima.