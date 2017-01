Emergência em Fortaleza vai durar seis meses

00:00 · 16.01.2017

Fortaleza e mais seis cidades da Região Metropolitana entraram oficialmente na lista de municípios que estão em situação de emergência no Ceará, devido aos efeitos provocados pela estiagem que vem comprometendo o armazenamento de água desde 2012. No Decreto nº 32.129, publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (13), o governador Camilo Santana reconhece a condição crítica da Capital, Aquiraz, Eusébio, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú e Maranguape. A situação de emergência deve vigorar pelos próximos seis meses.

Conforme o Decreto, o reconhecimento do cenário de severidade na Capital e nos demais municípios da RMF se deve à "irregularidade das chuvas e ao registro de elevadas temperaturas". Nos últimos cinco anos, esta é a primeira vez que Fortaleza entra na lista, apesar da severidade da seca e da consequente crise hídrica.

Recursos

De acordo com a coordenação de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, o decreto é de responsabilidade do Governo do Estado, também responsável pela concessão do abastecimento de água. A assessoria informou que a medida tem caráter protetivo, pois, para que o Município receba recursos emergenciais, é necessário ter declarado a condição anteriormente.

Com a publicação do novo decreto, 14 dos 19 municípios da RMF estão com o cenário comprometido por conta dos efeitos da seca. No Diário Oficial divulgado no fim de dezembro de 2016, o estado grave já atingia Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Pacajus, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante e São Luís do Curu. Ao todo, 137 dos 184 municípios cearenses estão em situação de emergência, o equivalente a 70% do território. A Funceme prevê para esta segunda-feira chuvas em todo o Estado.