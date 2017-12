Embarques rodoviários cresceram 90% no Natal

01:00 · 23.12.2017

O movimento na Rodoviária Engenheiro João Tomé, na Capital, se intensificou com as viagens de fim de ano, desde a última segunda-feira (18). Conforme o Detran-CE, o número de embarques teve aumento de quase 90% em relação aos demais dias, contabilizando 80 mil passageiros no Natal. Para atender à demanda de embarques, que terão pico de movimento neste sábado (23), segundo a Socicam, as empresas de transporte disponibilizaram 390 viagens extras, número que pode ainda aumentar de acordo com a demanda. Entre os principais destinos estão Sobral, Juazeiro, Jericoacoara e Limoeiro do Norte.

> Mais de mil agentes reforçam a fiscalização

Conforme o gerente de núcleo da Socicam, Newton Fialho, há três indicadores, além de estarmos no período de festas, que permitiram o aumento expressivo no número de viagens, inclusive em relação a igual período do ano passado. "Primeiro, as pessoas começam a comprar antecipadamente pela internet. A partir do momento que existe uma demanda maior, podemos perceber isso. O segundo indicador é a questão da economia, que está em recuperação e, com certeza, vai fazer com que (a venda) seja melhor que no ano passado. Terceiro indicador: esse ano é um ferido prolongado", conta.

Destinos

Serão cerca de 80 mil passageiros embarcando na semana do Natal e outros 76 mil na semana de Ano Novo. O fluxo normal é, em média, de 42 mil passageiros, de acordo com Diretoria de Transportes do Detran-CE. Até o fim do período, estima-se que mais de 1.863 viagens sejam realizadas. Os destinos mais procurados dentro do Estado são Sobral, Juazeiro, Iguatu, Camocim, Viçosa, São Benedito, Baturité, Beberibe, Crateús, Jericoacoara, Canindé e Limoeiro do Norte. Colaborou Marina Gomes