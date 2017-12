Em vidas ainda breves, a espera é pela liberdade

01:00 · 23.12.2017 por Theyse Viana - Repórter

É provável que a emoção nos olhos submersos de L.H, 18, enquanto cantava Adriana Calcanhotto na apresentação do coral natalino, de gorro do Noel e tudo, tenha sido culpa de uma memória teimosa, que insiste em se transportar à família quase sempre distante. É que nos últimos 11 meses ele mesmo poderia ter composto o refrão que canta sobre espera e saudade - "Eu conto as horas pra poder te ver / Mas o relógio tá de mal comigo..." -, sentimentos que vivencia diariamente, há quase um ano, entre as paredes do Centro Educacional Patativa do Assaré, no Ancuri, na Regional VI de Fortaleza.

Se, em geral, é preciso nove meses para uma vida nova ser gerada - e outras tantas ao redor serem transformadas -, L.H. Já teve tempo mais que suficiente na incubadora do sistema socioeducativo do Ceará, em que, atualmente, ele e cerca de 827 meninas e meninos cumprem medidas por atos infracionais. Nas 16 unidades, das quais dez são na Capital, os adolescentes convivem com uma espera que vai além das visitas que os abraçam nos fins de semana - por meses, contados segundo o comportamento, o aguardar impaciente é pela liberdade.

"Depende de como tá funcionando a mente. Tem dia que trava, tem dia que passa tão rápido que o cara nem vê. É difícil", resume L.H., que tinha 17 anos quando foi punido e encaminhado ao centro socioeducativo pelo ato infracional do qual só fala em verbos no pretérito, para reforçar o arrependimento que sente. "Eu quero é abandonar o que eu fazia, dar mais valor à minha família. Eu caí na realidade que eu tinha pessoas comigo - meu vô, minha vó, meu padrasto - que realmente gostam de mim", diz o jovem, com um olhar introspectivo que mira as próprias mãos, mas, ao mesmo tempo, fixa no advento do futuro que almeja.

"Fiz um bocado de amizade, e algumas delas, infelizmente, acabaram partindo, porque tiveram oportunidade e não quiseram aproveitar. Quando eu sair, espero só voltar aos meus estudos, arrumar um emprego e começar uma nova história, uma nova vida", projeta.

Apesar de a espera diária ter sido "meio difícil no começo", entrecortada pela pressão de novas rotinas, regras e companhias "no Patativa", como chama o centro socioeducativo no qual está internado, L.H. Aproveitou o tempo vago para aprender sobre si e sobre outro, descobrindo, assim, novas formas de liberdade. Nos últimos cinco meses, o jovem tem participado de ações sociais promovidas pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), que leva serviços e apresentações artísticas a instituições da Capital - tudo protagonizado pelos internos.

"As brincadeiras com os amigos, os cursos e os esportes acabam dando uma certa liberdade, descontraindo a mente e ajudando na maneira de pensar. Eu tive oportunidade de rever meus pensamentos, minhas atitudes. Viver de uma forma diferente, ver que isso não é pra mim", sentencia L.H., cujo maior plano pós-liberdade é simples, objetivo, salta à ponta da língua no sorriso alvo e fácil. "Meu símbolo de liberdade é a minha família. Poder estar com eles em todos os momentos, fazer o que eu não fiz", sorri, ansiando pela chegada do domingo, quando os avós e a mãe se revezam para abraçá-lo, mimá-lo e conversar sobre o recomeço iminente.

Anseio

Sobre a espera de L.H. A jovem B.A, 18, não conhece, não sabe muito além do relato que presenciou por alguns minutos - mas sente. Há sete meses vivendo no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota, localizado no bairro Padre Andrade e destinado somente ao público feminino, é também aos fins de semana que recebe a visita da "avozinha", a única pessoa que tem no mundo. "A semana passa bastante devagar, e a ansiedade é tão grande que não sei nem como explicar, como controlar. Fico ansiosa pra ela vir, pra abraçar ela, beijar, conversar... Quando chega sábado a gente mata a saudade rapidinho", declara, com animação e afeto expostos em cada sílaba da fala tímida.

A esperança de renovação, sentimento tão intrínseco ao mês de dezembro e ao tempo do advento, é um dos alicerces de jovens como B.A. Para lidar com o dia a dia de liberdade privada - funcionando também como combustível para transformação. "Antes eu só pensava besteira, não levava nada a sério, não respeitava ninguém. Hoje já tô 'de maior', bastante madura. Obedeço a todas as pessoas, levo tudo a sério, topo tudo o que tá vindo aí pra mim. Pretendo mudar de vida", sentencia a jovem, que, para 2018, só quer três coisas simples: "paz, saúde e liberdade", conta.

Adventus

Durante esta penúltima semana de dezembro, a série Adventus - Tempo de espera mostrou, em seis reportagens, histórias de quem vivencia o tempo do advento a aguardar chegadas: por um filho, por uma família adotiva, por um novo órgão-vida, por quem está longe - e até por um tempo que não volta mais. Porque é o tempo, e não nós, o genitor e o carrasco da espera - numa dupla identidade que se alterna sem hesitação.