Em época de crise, ordem é revitalizar sem obras

00:00 · 07.01.2017

O projeto oficial de revitalização da Praia de Iracema data de 2008, na então gestão da ex-prefeita da Capital, Luizianne Lins. Já se passaram mais de oito anos, duas gestões e algumas promessas não saíram do papel e não têm nem previsão de entrega. Das 21 intervenções previstas inicialmente para o bairro, 10 foram concluídas e o restante adaptado para dez ações das quais três foram entregues, uma está em fase de licitação, e seis não têm nem previsão.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, nessa nova gestão o foco é a Praia de Iracema. O gestor disse que vai buscar as verbas federais para finalizar o projeto, mas afirmou que a orientação do prefeito Roberto Claudio é não ficar refém do turismo de estrutura. "Do que adianta estrutura se não houver vida? Temos que pensar em uma nova ocupação através de vários projetos que envolvem cultura e esporte", prometeu o secretário. Alexandre também está reunindo o trade turístico e deseja ampliar o uso da Praia de Iracema para que seja também um polo cultural e gastronômico. Mesma ideia da época da antiga gestão de Juracy Magalhães. "Queremos levar para lá restaurantes e eventos culturais. Já recebemos resposta do prefeito que podemos até oferecer isenção fiscal para atrair esses empreendedores", explica o novo secretário, que já tem data para reunião, o próximo dia 18.