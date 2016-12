Em alerta, bancos de leite pedem doações

00:00 · 23.12.2016 por Thatiany Nascimento - Repórter

Além de alimentar a própria cria, poder também salvar a vida dos filhos de desconhecidos, doando aquilo que o corpo produz. Se em períodos ordinários as doações de leite humano são extremamente bem-vindas em hospitais e maternidades de Fortaleza que possuem espaços para armazenamento, em épocas como estas, de festas de fim de ano, o ato se torna mais necessário devido à baixa no estoque. Na atual situação, pelo menos, quatro unidades de saúde da Capital demonstram preocupação e pedem reforço nas doações.

No Hospital Infantil Albert Sabin, no Vila União, hoje, 34 bebês que estão internados, sendo 22 na ala de Médio Risco e 12 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, carecem da doação de leite para garantirem uma recuperação mais rápida. Conforme a médica pediatra e coordenadora do Banco de Leite da unidade, Erandyr Freitas, são pacientes que passaram por processos cirúrgicos e no pós-operatório e necessitam exclusivamente do leite humano.

A pediatra explica que a demanda por leite na unidade varia de acordo com o número de pacientes, mas em média é de três a quatro litros de leite por dia. As crianças que recebem o líquido, garante ela, são também aquelas prematuras, que têm infecção grave ou intolerância a outros tipos de leite.

Benefícios

A doação, segundo a pediatra, faz com que estas mães beneficiem famílias e crianças desconhecidas, garantindo aos bebês o recebimento de anticorpos para proteção contra infecções, principalmente diarreia e pneumonia. Outra orientação é que a produção do leite humano depende do esvaziamento da mama e, portanto, quanto mais a mulher esvazia as mamas, mais leite ela será capaz de produzir.

Na Maternidade Escola Assis Chateaubriand, no Rodolfo Teófilo, a situação também é de alerta. Segundo a enfermeira e chefe imediata do Banco de Leite Humano do hospital, Janaina Landim, cerca de 72 bebês dependem por mês da doação de leite na unidade. O que resulta em uma demanda de 30 litros por semana.

Estas crianças, esclarece a enfermeira, não conseguem ser amamentadas ao seio ou suas mães estão impossibilitadas. Outras situações são aquelas em que os bebê são prematuros extremos, de baixo peso ou com síndromes e má- formações.

No Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Papicu, a necessidade é de doação de leite para alimentar 22 recém-nascidos que estão internados na UTI Neonatal do hospital. O Banco de Leite da unidade precisa de pelo menos 18 litros por semana para manter o estoque e garantir a alimentação destes bebês.

No Hospital Geral César Cals, no Centro, a situação também é de baixo estoque. Uma equipe especializada do Banco de Leite atende tanto por telefone quanto no próprio hospital, todos os dias da semana, 24h, inclusive nos feriados. As quatro unidades dispõem também de serviços de coleta domiciliar. As mães podem fazer contato e agendar o recolhimento nas residências.

SAIBA MAIS

Locais

Hospital Geral César Cals

Contato: 0800 286 5678

Funcionamento: 24h

A coleta é feita em domicílio

Hospital Geral de Fortaleza

Contato: 3101.3335

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

A coleta é feita em domicílio

Hospital Infantil Albert Sabin

Contato: 0800-280-4169 ou 3101-4189

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

A coleta é feita em domicílio

Maternidade Escola

Contato: 3366-8509

A coleta é feita em domicílio