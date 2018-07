Em 4 dias, chove mais de 180 mm na Capital

01:00 · 11.07.2018

De acordo com dados proporcionados por meio do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nos últimos quatro dias, só em Fortaleza, já choveu cerca de 184,4 mm, sendo considerados os postos com maiores precipitações pluviométricas registradas.

Entre as 7h da manhã de segunda (9) e as 7h de terça (10), no posto localizado no Pici, foi registrada a quantidade de 53,4 mm - a maior dos postos disponíveis na Capital. Entre o sábado (7) e o domingo (8), o posto localizado na Messejana registrou 22,8 mm. Entre a sexta (6) e o sábado (7), contudo, o número foi bem superior: de 108,2 mm, precipitação suficiente para alagar, pela primeira vez, o viaduto da Avenida Borges de Melo, recém-inaugurado. A previsão para esta quarta-feira é de céu parcialmente nublado no litoral da Capital

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entre segunda (9) e terça (10), o destaque das maiores precipitações ficou para os municípios de Pacatuba, com 94,5 mm; Maracanaú, com 91 mm; e Caucaia, com 74 mm. Choveu em quase toda a Região Metropolitana, inclusive, em Eusébio (42 mm) e São Gonçalo do Amarante (59 mm). Nos últimos quatro dias, somando apenas a pluviometria em Pacatuba, foram registrados 186,6 mm.