Educação integral: união de esforços é desafio no País

01:00 · 16.12.2017 por Renato Bezerra - Repórter

O aprender que perpassa os bancos e muros escolares, envolvendo todos os territórios e as comunidades. Conhecimento que advém da articulação entre redes e escolas no compromisso de incluir e do desenvolvimento de todos, contribuindo, assim, para o fim da desigualdade social. Tudo isso está nas premissas do conceito de uma educação integral, um dos maiores e atuais desafios da área no País, e que foi foco de discussão do 3º Seminário Internacional de Educação Integral (3º Siei), realizado nesta última semana na cidade de São Paulo.

Com o tema "Desenvolvimento Integral e a Aprendizagem: o mesmo direito, várias realidades", o evento, realizado pela Fundação SM e Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Referências em Educação Integral e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), reuniu especialistas e iniciativas de todo o País, objetivando fortalecer a compreensão de que a educação integral é um direito de todos.

Entre os projetos que trabalham neste sentido, no Ceará, destacam-se o Cordeletrando - Educar, Rimar e Transformar, realizado em Campos Sales pela Escola de Ensino Infantil e Fundamental José Augusto Sobrinho e pelo Conselho de Pais de Campos Sales; e o Juventude Comunica Direitos, realizado na Escola de Ensino Fundamental Carlos Ferreira Barbosa, no Trairi, em parceria com o Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador (Cetra). Ambos os projetos renderam às escolas e suas organizações parceiras uma menção honrosa pelo incentivo a educação integral, durante a final do 12º Prêmio Itaú-Unicef, realizado na última segunda-feira (11).

Tendo o cordel como instrumento de transformação, cerca de 210 estudantes, de 12 a 15 anos de idade, são atendidos atualmente pelo projeto em Campos Sales. Iniciativa com foco no incentivo à leitura, e que garantiu, ao longo dos anos, resultados positivos no aprendizado. "O Cordel é um contribuinte para a elevação do nosso Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Diminuímos o número de reprovados e aumentamos o índice de matrículas. Além disso, nossa parceria promove um fortalecimento de vínculo junto às famílias", disse a diretora administrativa da Escola José Augusto Sobrinho, Luzilânia Souza. Segundo a presidente do Conselho de Pais de Campos Sales, Maria Lúcia de Andrade, a parceria com a escola se faz importante para superar as dificuldades enfrentadas na comunidade, contribuindo, também, no engajamento das famílias dentro da escola. "Importante que a comunidade reconheça e incorpore essa consciência de que educação integral não se faz sozinho e todos nós somos responsáveis".

Do Trairi, o conceito de educação em conjunto com o território se faz presente há três anos no assentamento rural Várzea do Mundaú, onde está localizada a Escola Carlos Ferreira Barbosa. É lá que o projeto Juventude Comunica Direitos atua no protagonismo da juventude rural, trabalhando com formação temática para jovens e docentes das escolas e a sensibilização das comunidades sobre os direitos da criança e do adolescente. Por meio da parceria com a escola, segundo destaca a presidente da Cetra, Flávia Cavalcante, crianças e adolescentes têm a oportunidade de vivencias nas artes visuais e fotografia, além de trabalhar a convivência com o semiárido. "Essa parceria começa na criação do próprio assentamento com a questão da conquista pela terra", ressaltou.

Sociedade

Trabalhar o conceito de educação integral é entender, a princípio, que não se trata de uma simples modalidade, e sim um projeto de sociedade, conforme destacou a diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz, Natacha Costa, durante o 3º Siei. Entre os desafios, acrescenta, está o reconhecimento por parte das escolas públicas de todas as identidades. "A educação pública é fundamental para a construção da democracia, mas nossa escola pública ainda não reconhece tudo isso que estamos procurando reconhecer. A gente ainda precisa conseguir garantir que nossas escolas sejam escolas brasileiras, que reconheçam nossas identidades, que reconheçam as barreiras que os brasileiros enfrentam todos os dias, porque se a escola pública pode ser a máquina de fazer democracia, ela só vai ser se a gente reconhecer, com muita clareza, quem somos, o que queremos e para onde queremos ir para que esse projeto de sociedade esteja refletido em cada dia, de cada criança, quando entra em uma escola, quando vai a uma organização e quando caminha numa cidade".

Ações devem ter diversidade cultural

Trabalhar com múltiplas linguagens, entre elas, as que passam pela diversidade cultural brasileira, são determinantes para o desenvolvimento integral de uma população, portanto, devem ser consideradas nas ações educativas. É o que considera o professor, músico e ensaísta José Miguel Wisnik, destacando a importância do processo educativo ir além da transmissão do conteúdo formal, através de uma escola formal. O conteúdo foi tema da palestra "Educação e projeto de país", realizada durante o 3º Siei.

"A constituição desse repertório não ganha sentido, não se amplia, não cola se não tiver uma profunda relação com aquilo que está em volta, que cerca, com aquilo que é a pulsação com a vida e com as formas criativas da vida, que estão com as diferentes linguagens, nas práticas, nos jovens, nas formas culturais, nas artes. E essas coisas podem estar entranhadas, empermeadas, na vida e na vida do aprendizado, da escola, da educação", disse o especialista.

Esse conceito, no entanto, passa desapercebido, por falta de interesse ou percepção da importância dessa questão para todos os níveis da vida brasileira, segundo destaca o músico.

Conforme acrescenta, é preciso fazer as conexões necessárias para dar sentido a uma linguagem, permitindo, assim, um fluxo de pensamento. A escrita, como exemplifica, aparece como um importante instrumento de reflexão e desenvolvimento da linguagem, "porque a escrita nos devolve a linguagem para nós mesmos. Quando estamos escrevendo e lendo a gente ganha a possibilidade de ampliar os repertórios, de ampliar a capacidade de pensar", afirma José Miguel Wisnik.

Linguagem

Toda atividade de linguagem, ainda de acordo com o professor, se configura como uma troca, sendo a falta dessa troca o motivo pelo qual as escolas não atinjam o resultado esperado, principalmente sob as premissas de uma educação integral. A escola deve se tornar interessante, na avaliação do músico, para competir com outras forças atuantes, como o mercado, a publicidade, a mídia e a tecnologia, que acabam ganhando a atenção da maioria dos jovens.

Vínculos

"Enriquecer a educação é criar interesse, criar vínculos, é estar com outras coisas, estar portanto na vida cultural, e aí a escola tem um papel importantíssimo, a escola e todos os agentes de educação, de fazer com que ela crie repertórios, crie outros vínculos, ou seja, que a educação não desconheça nem as mídias nem a tecnologia mas não se confunda com elas", explica José Miguel Wisnik.

O repórter viajou a convite do Itaú- Social.