Educação do Ceará sofre com redução de investimentos

01:00 · 16.12.2017 por João Lima Neto - Repórter

Estudantes da rede estadual de ensino vão ganhar novas escolas. Na manhã de ontem, em cerimônia realizada no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana recebeu o ministro da Educação, Mendonça Filho, para anunciar a liberação de R$ 51 milhões voltados à construção de novas escolas em Fortaleza e no Interior. Também foram asseguradas reformas de unidades escolares, aquisição de computadores e equipamentos de climatização.

Apesar do novo repasse, o secretário de Educação do Estado, Idilvan Alencar, afirmou que o Ceará perdeu cerca de R$90 milhões neste ano provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Os novos recursos anunciados nesta sexta-feira (15), são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Duas novas escolas serão de Ensino Profissional, sendo uma em Fortaleza e outro no Cedro. Outras três são unidades de Ensino Médio na Capital, Cariús e Crato. Foi destinado um montante de R$ 29.573.890,58 para as construções. Além das novas unidades, 17 escolas de 17 cidades receberão reformas estruturais, somando investimento de R$ 22.171.774,62.

Apesar dos investimentos, Alencar conta que vai ser necessário angariar recursos do Tesouro estadual para fechar o orçamento de 2017. "Nós perdemos R$ 50 milhões em junho e vamos perder mais R$ 40 milhões. É uma complementação para estados pobres que deixou de vir. É complicado porque, no fim do ano, tem fechamento de contas com 13º, terceirizados, série de obras em execução, servidores e também os computadores dos alunos. É difícil a situação. Quando o dinheiro do Fundeb não dá para cobrir, usamos o do Tesouro. O Fundeb paga a folha. Gastamos com o Fundo cerca de 85%. Aí ficou 15%. Não dá para investir há muito tempo", declarou o gestor Estadual.

Segundo o titular da Pasta de Educação, existem 60 escolas em construção. "Só em Fortaleza são 17 escolas regulares e profissionais. Além disso, foi liberado R$5 milhões para compras de computadores para os laboratórios. Tem a criação de novas escolas. Desde 2008, a Escola Estadual de Educação Profissional Marvin, no Pirambu, já passou por cinco reformas sem jeito. O prédio será derrubado e construído um novo. Uma obra dessa tem prazo de um ano. Tem também o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Raimundo Gomes de Carvalho, no bairro Autran Nunes, que funciona desde a década de 80".

O ministro da Educação Mendonça Filho afirmou que não houve nenhuma redução sobre os repasses de complementação do Fundeb ao Ceará. "Não houve cortes. Não existe uma lógica de que se possa considerar uma redução de repasses. O Fundeb é um fundo. É administrado dentro da lógica de crédito e débito a partir de parâmetros técnicos que são definidos na legislação do próprio Fundeb".

Credor

De acordo com o ministro, todo volume de recursos alocados para um município e Estado depende do número de matrículas, além de outros fatores. "Ano passado, por exemplo, muitos estados, creio que até o Ceará, foi credor do Fundo. A variação não é determinada pelo Ministério da Educação e sim pelo quantitativo de matriculas e perspectivas de investimento, perfil de receita dos estados e municípios e aporte obrigatório do governo Federal", destacou.

"Da parte do governo não houve corte de nenhum centavo. Estamos cumprindo com a nossa obrigação. Repassávamos a complementação do Fundeb até abril do ano subsequente. Desde de 2016, antecipamos essa complementação pagando dentro do ano de exercício fiscal. Em 2017, estamos fazendo o mesmo, mês a mês. O que rebate a tese de corte. Existe um equívoco de interpretação", ressaltou o ministro da educação.