Edital prevê R$ 530 mil para ciclo carnavalesco

00:00 · 07.01.2017

Tendo como tema o centenário do samba, serão credenciados até 58 projetos, dos quais 48 são de blocos veteranos, conforme a Prefeitura ( FOTO: BRUNO GOMES )

Em meio a um cenário de apreensão e incertezas quanto à participação de alguns blocos no Pré-Carnaval de Fortaleza, a Prefeitura da Capital lançou, nessa sexta-feira (6), por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), o edital do Ciclo Carnavalesco 2017. As inscrições poderão ser realizadas no período de 9 a 13 de janeiro, e o resultado final está previsto para o dia 20 deste mês. A publicação prevê o apoio financeiro total de R$ 530 mil aos blocos de rua.

Com o objetivo de apoiar os festejos organizados na capital cearense e tendo como tema o centenário do samba, serão credenciados até 58 projetos, dentre os quais 48 são de blocos veteranos para quatro saídas, cada um recebendo o apoio financeiro no valor de R$ 10 mil, e outros 10 são de blocos estreantes para duas saídas, com recurso no valor de R$ 5 mil cada.

Os grupos, de acordo com o edital publicado, poderão dividir as apresentações livremente no período do Pré-Carnaval (27 de janeiro a 19 de fevereiro) e do Carnaval (25 e 28 de fevereiro), devendo essa opção ser informada no projeto e na ficha de inscrição. Os interessados em participar do processo seletivo deverão apresentar a documentação exigida, que deve ser entregue em dois envelopes lacrados, no setor de Protocolo da Secultfor.

Candidatos

As propostas deverão conter ficha de inscrição com no máximo 15 laudas, já incluindo os anexos. Poderão participar do processo de seleção candidatos do tipo pessoa física ou jurídica e os selecionados deverão comparecer à sede da Secretaria de Cultura para a assinatura do Termo de Concessão no próximo dia 23 de janeiro deste ano.

Para serem selecionadas, de acordo com os dados do documento, as propostas apresentadas devem ter como local de concentração e desfile espaços públicos, como praças, parques, ruas ou avenidas; ter como previsão de público número superior a 200 pessoas em cada concentração ou desfile; utilizar banda de sopro e metais, charanga e/ou bateria fundamentada em ritmos de raiz; não determinar os locais de concentração e percurso dos desfiles em áreas com escolas, hospitais e postos de saúde, locais de cunho religioso; utilizar no máximo dois carros de apoio com altura máxima de três metros; além de ter os parâmetros sonoros de acordo com o estabelecido na Lei 5530/81, que dispõe sobre o Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza, e também a Lei 8097/97.

FIQUE POR DENTRO

Blocos já cancelaram participação

Os blocos "Eu não sou cachorro, não", "Sanatório Geral" e "Sheriff" cancelaram a presença no Pré-Carnaval de Fortaleza alegando dificuldades burocráticas para permanecer no evento. Outras agremiações aguardavam a publicação do edital do Ciclo Carnavalesco para definirem se mantinham ou não a participação no evento, como o bloco "Cachorra Magra".

O Pré-Carnaval de Fortaleza reúne, todos os anos, milhares de pessoas em torno de grupos tradicionais, por bairros da Capital, como Centro e Benfica, entre os meses de janeiro e fevereiro.