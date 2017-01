Edital convida empresas a patrocinarem Carnaval

00:00 · 25.01.2017

Faltando poucos dias para serem iniciadas as festividades de Carnaval organizadas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura (Secultfor), o departamento jurídico da Pasta chama a atenção de empresas interessadas em patrocinar a festa. Está disponível no site de compras e licitações do Município um edital destinado à captação de verba que será investida no Ciclo Carnavalesco de 2017, que envolve o Pré-Carnaval (27 de janeiro a 19 de fevereiro) e os quatro dias oficiais da folia (25 e 28 de fevereiro).

De acordo com o Edital, as empresas podem formalizar a proposta até às 13h30 de amanhã portando, dentro de envelopes, os seguintes documentos: habilitação jurídica, Projeto Executivo e Proposta Técnica. O valor mínimo da licitação é de R$ 400 mil e deve ser entregue na Central de Licitações do Município de Fortaleza, situada à Rua do Rosário, 77, no Edifício Comandante Vital Rolim, Centro. Ainda segundo a publicação, "quaisquer empresas legalmente constituídas e estabelecidas" podem manifestar interesse na licitação.

O dinheiro do patrocínio será depositado na conta única do Município para, em seguida, ser utilizado no orçamento geral do evento. Não foi divulgado o valor total a ser investido no período, mas a informação emitida pela Secultfor é que o custo do Carnaval vai ter aporte de recursos tanto da iniciativa privada quanto do Executivo Municipal.

A Prefeitura de Fortaleza prevê uma contrapartida que deve beneficiar, em termos de publicidade e merchandising, a empresa vencedora da licitação. A empresa interessada vai poder usar os espaços onde haverá programação oficial do Ciclo Carnavalesco 2017 para divulgar nome, ações e serviços oferecidos pela ganhadora. A publicidade será realizada de forma singular, de exclusiva responsabilidade da vencedora e de forma coletiva, por meio da publicidade institucional, sob responsabilidade da Prefeitura da Capital.

Além de divulgar a relação dos locais que fazem parte do Ciclo deste ano, a Prefeitura mapeou a área em que a publicidade vai ser permitida. Fazem parte do Ciclo deste ano os eventos realizados no Mercado dos Pinhões (área interna e externa), Mercado da Aerolândia (área interna), Almirante Barroso (entre a R. Almirante Tamandaré e R. Dos Arariús), Aterrinho da Praia de Iracema, Praça do Ferreira, Av. Domingos Olímpio.

Para o assessor jurídico da Secultfor, Vitor Studart, a ideia é atender às expectativas dos foliões. "Nossa preocupação é arrecadar patrocínio para que o nosso Carnaval seja especial num momento em que a Prefeitura está promovendo a otimização dos gastos". Ainda assim, Vitor Studart garante que, mesmo o valor do patrocínio não seja captado, a Prefeitura fará o evento.

Ciclo

A Secretaria agendou para amanhã uma coletiva de imprensa para divulgar os detalhes da programação do período na Capital. Conforme a Pasta, serão repassados informações sobre as atrações artísticas, logística de desvio nas ruas do entorno do evento, reforço de policiais na segurança e equipes de saúde. (Colaborou Felipe Mesquita)