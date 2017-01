Edital contempla 35 agremiações

00:00 · 28.01.2017

O resultado preliminar do Edital de Apoio ao tradicional Desfile de Carnaval da Av. Domingos Olímpio, em Fortaleza, foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, 35 agremiações carnavalescas, sendo 13 maracatus, nove blocos, sete escolas de samba, três cordões e três afoxés foram escolhidos de forma prévia para receber o apoio financeiro do poder público municipal.

Em 2017, o Edital para a Domingos Olímpio, segundo a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), conta com um apoio de R$ 894.000,00. A verba pode contemplar até 37 projetos de agremiações carnavalescas, mas até agora somente 35 foram aprovadas pela Prefeitura.

Os selecionados deverão comparecer à sede da Secultfor, no Centro, para assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no dia 06 de fevereiro. Já os candidatos inabilitados, informa a Secretaria, poderão protocolar recurso administrativo até a próxima quarta-feira (1) no setor de protocolo da Secultfor localizada na Rua Pereira Filgueiras, no horário de 09h às 12h e de 13h às 16h30.

Ainda conforme a Secretaria, os grupos contemplados deverão realizar uma apresentação na Av. Domingos Olímpio, no período do Carnaval - de 25 a 28 de fevereiro de 2017- e uma apresentação ou uma ação educativa, escolhida pela Secultfor no decorrer do ano de 2017, com data e horário a serem definidos posteriormente.