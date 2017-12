Edisca lança campanha de arrecadação

00:00 · 18.12.2017

Durante a ação da Edisca, bailarinas distribuíam exemplares do jornal ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

Sob o som do fole da sanfona de Waldonys, os visitantes do Shopping RioMar Fortaleza foram agraciados com um momento especial, na noite de ontem (17). A organização não governamental sem fins lucrativos Edisca realizou campanha para arrecadação de troco, na praça de alimentação do estabelecimento, visando as cerca de 400 crianças carentes que hoje são atendidas.

Foi instalado no local um cofre que, durante 30 dias, receberá as doações dos clientes do shopping para ajudar a manter a organização não governamental a seguir seus trabalhos.

Waldonys executou canções de forró de seu repertório bem como algumas clássicas de Natal, encantando o público. Bailarinas da Edisca distribuíram exemplares do jornal Diarinho, do Diário do Nordeste.