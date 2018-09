Edição do Diário no Enem traz colecionador

01:00 · 19.09.2018

O 12º fascículo da série Diário do Nordeste no Enem, publicado nesta edição, acompanha um colecionador exclusivo para guardar os fascículos. O atual dará continuidade ao estudo referente à área de Matemática e suas Tecnologias. A série é uma realização do Diário do Nordeste com conteúdo do Colégio Ari de Sá Cavalcante e está sendo publicada todas as segundas e quartas-feiras, até o dia 8 de outubro. As videoaulas sobre os conteúdos podem ser assistidas no hotsite: www.diariodonordeste.com.br/diarionoenem.

As questões apresentadas no fascículo 12 tratarão das competências 5 e 6. A 5 tem por objetivo modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.

Habilidades

Essa competência abrange as habilidades de número 19 a 23, com o intuito de que o candidato identifique representações algébricas que expressem a relação entre grandezas; interprete gráficos cartesianos que representem relações entre grandezas; resolva situações-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos; utilize conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentação; e avalie propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.

O Diário do Nordeste no Enem é constituído de 17 fascículos, 4 para cada área específica e 1 de revisão do conteúdo geral, que abordam as 5 áreas do conhecimento. Você encontrará as resoluções no hotsite do Diário: www.diariodonordeste.com.br/diarionoenem.