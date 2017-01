Donos de box dobram faturamento neste período

00:00 · 03.01.2017

Vanessa Almeida, gerente de um dos boxes do Mercado Central, possui uma loja de moda praia. Ela revela que essa é a melhor época do ano para as vendas. Na sua loja, há opções para todos os gostos, desde as mais tradicionais aos tecidos com acabamento mais arrojados.

LEIA MAIS

.Mercado Central recebe milhares de turistas

"Dezembro e janeiro são os meses que conseguimos o melhor faturamento. Tivemos que contratar mais vendedoras para dar conta da demanda, pois recebemos turistas de todos os cantos do Brasil e do exterior. Cangas, biquinis e peças de artesanato são os produtos mais vendidos", conta a lojista, que dobrou as vendas de sua loja nas últimas semanas.

O permissionário Luiz Nicodemus está no Mercado Central há mais de 44 anos. Ele trabalhou ainda no antigo equipamento e, atualmente, está com duas lojas, onde vende redes, tapetes, entre outros produtos de artesanato.

"Quem vem a Fortaleza e não visita o Mercado Central não conhece a cidade. Os turistas gostam de comprar aqui porque sabem que vão encontrar produtos de qualidade por um preço competitivo, além de terem a opção de pechinchar. Aqui o cliente pode comprar artigos de R$ 5,00 até R$ 2 mil", aponta o lojista.

Aniversário

No próximo dia 19 de janeiro, o Mercado Central completa 19 anos de existência. O novo prédio, localizado na Av. Alberto Nepomuceno, 199, abriga 553 boxes, distribuídos em 5 pavimentos, sendo um deles destinado a estacionamento.