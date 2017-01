Doenças tropicais: tese alerta sobre falhas

00:00 · 28.01.2017

Os casos envolvem doenças como Chagas, dengue, hanseníase, esquistossomose, leishmaniose visceral (calazar), que poderiam ser evitadas ( Foto: Cid Barbosa )

Doenças, muitas vezes, de fácil prevenção ou tratamento ainda matam no Brasil e também no Ceará. Entre 2000 e 2011, o número de óbitos provocados pelas chamadas doenças tropicais (patologias geralmente de origem infecciosa, que ocorrem apenas nos territórios situados entre os trópicos) - no País chegou a 100.814. Destes, 2.216 foram no Estado. São mortes por doença de Chagas, dengue, hanseníase, esquistossomose, leishmaniose visceral (calazar), dentre outras, que poderiam ser evitadas, mas ocorrem devido a falhas nos cuidados e no diagnóstico.

A constatação sobre a manutenção das elevadas taxas de mortalidade é fruto da pesquisa de doutorado do enfermeiro cearense, Francisco Rogerlândio Martins, agraciada, em dezembro de 2016, com o "Prêmio Capes de Teses 2016 - Área de Saúde Coletiva". A premiação concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é considerada a mais importante no meio acadêmico nacional.

Na tese intitulada "Mortalidade relacionada às doenças tropicais negligenciadas no Brasil, 2000-2011: magnitude, padrões espaço-temporais e fatores associados", o profissional da saúde relata que, apesar de tais patologias não serem as principais causas de morte no Brasil, elas continuam gerando impacto socioeconômico considerável com efeito negativo no bem-estar social dos pacientes.

A pesquisa considerou 17 enfermidades classificadas pela Organização Mundial da Saúde como Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs). Destas, explica ele, 14 são transmitidas no País e as demais podem ser importadas. No Brasil, segundo o estudo, as pessoas mais afetadas e em risco de transmissão das DTNs são moradores de áreas rurais e periféricas dos grandes centros urbanos. Os maiores números de mortes por doenças do tipo, no período pesquisado, segundo o enfermeiro, ocorreram em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Alagoas e Rio de Janeiro. O Ceará aparece em nono na lista. A doença de Chagas foi a DTN que mais provocou mortes com 72.827 óbitos, seguido pela esquistossomose (8.756) e a hanseníase (7.732).

Fatores

A pesquisa aponta ainda que, para reverter estes quadros, é necessário que os programas sistemáticos de controle das DTNs mantenham uma cobertura adequada e que as medidas de prevenção e controle sejam intensificadas e focalizadas (já que o número de mortes de algumas doenças tropicais recuou, enquanto outras cresceu como a leishmaniose visceral).

O trabalho ressalta que, como a maioria dos óbitos foi causada por DTNs consideradas crônicas, há também a necessidade de "melhorar a gestão clínica e garantir o acesso adequado aos serviços diagnóstico, tratamento e seguimento dos casos", além de reforça a assistência social aos pacientes.

O estudo foi elaborado no doutorado em Saúde Coletiva - Associação Ampla Uece/UFC/Unifor. O prêmio da Capes, fundação vinculada ao Ministério da Educação, é outorgado anualmente e reconhece as melhores teses de doutorado aprovadas nos cursos de pós-graduação em 48 áreas do conhecimento.